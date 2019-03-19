Около 8 тыс. школьников планируют оздоровить в Гродненской области на весенних каникулах

19 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Около 8 тыс. школьников отдохнут в лагерях на весенних каникулах в Гродненской области, сообщили корреспонденту БЕЛТА в главном управлении образования Гродненского облисполкома.

Лагеря на базах учебных заведений начнут работу с 25 марта. Традиционно отдых будет максимально насыщен культурными, спортивными и познавательными мероприятиями, работой кружков и объединений по интересам.

"Немало мероприятий будет посвящено Году малой родины, а также знаковым датам, например, 75-летию освобождения Беларуси, 75-летнему юбилею Гродненской области. Запланирована и широкая экскурсионная программа. В нынешнем году Новогрудок отмечает 975-летний юбилей, поэтому древний город будет обязательно включен в маршруты для школьников", - рассказали в главном управлении образования облисполкома. Уклон во время каникул будет сделан и на экологическое воспитание молодежи, на волонтерское движение. В частности, школьники помогут пенсионерам с наведением порядка на подворьях.

Активно ведется в регионе и подготовка к летним каникулам. Оздоровить в лагерях с дневным и круглосуточным пребыванием планируется около 70 тыс. детей. В летнем сезоне детей примут более чем 20 стационарных оздоровительных лагерей. Также будет продолжена практика создания лагерей с круглосуточным пребываниям на базе школ, расположенных в живописной и экологически чистой местности. Этот формат отдыха, как показали предыдущие годы, востребован у детей. Сейчас таких объектов определено около 80, однако к лету их количество увеличится. Отдохнуть там смогут и дети из городов. Подобрать лучший вариант, оценить условия для быта, отдыха родители смогут и дистанционно: в регионе создается интерактивная карта, на которой будут отмечены все оздоровительные лагеря области. В летние каникулы планируется работа и тематических лагерей - спортивных, научных, образовательных и других направлений. Например, впервые откроется оздоровительный лагерь на базе областного кадетского училища.-0-