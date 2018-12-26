Около Br980 тыс. направят в 2019 году на строительство корпуса в лепельском центре "Жемчужина"

26 декабря, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Около Br980 тыс. направят в 2019 году на строительство нового спального корпуса в детском реабилитационнно-оздоровительном центре "Жемчужина" (Лепельский район), сообщила корреспонденту БЕЛТА директор центра Вера Закревская.

Средства будут выделены по областной инвестиционной программе в виде субвенций. В настоящее время на объекте выполнено 34% строительных работ.

Строительство нового спального корпуса на 166 мест ведется на берегу озера Щибот. Объем инвестиций на 2018 год по проекту составил около Br825 тыс., выделенных также по инвестпрограмме Витебского облисполкома в виде субвенций из республиканского бюджета на финансирование расходов, связанных с преодолением последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. Реализация проекта позволит здравнице до 25% увеличить коэффициент использования уже имеющихся мощностей лечебного корпуса, культурно-досуговой сферы, школы. Повысится экономическая устойчивость предприятия, показатель эффективности производственной деятельности увеличится до 15%. Кроме того, будет создано около 50 рабочих мест в сельской местности, улучшится качество оказываемой санаторно-курортной услуги.

Всего в нынешнем году в развитие "Жемчужины" направлено более Br1 млн собственных инвестиций реабилитационного центра. За счет вложенных средств велась модернизация действующих спальных корпусов, лечебного корпуса, полностью реконструирована столовая, создано искусственное покрытие на футбольном поле, благоустраивались другие объекты.

Лепельский центр "Жемчужина" является постоянным исполнителем программы Союзного государства по организации лечения и оздоровления детей из районов Беларуси и России, наиболее пострадавших от последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. Также он входит в систему созданных государством по подпрограмме "Детям Чернобыля" президентской программы "Дети Беларуси" специализированных детских реабилитационно-оздоровительных центров, где есть все условия для комплексной реабилитации детей из пострадавших районов. Опыт, наработанный коллективом здравницы за 14 лет, а также имеющаяся лечебная база позволяют проводить комплексную реабилитацию детей и подростков по индивидуальным программам. Они предусматривают использование всех имеющихся видов процедур с учетом их сочетания и особенностей здоровья юного пациента, выявленных рисков для здоровья ребенка в будущем. Такой подход, подкрепленный серьезной материально-технической базой, позволяет персонально каждому ребенку подобрать схему с профилактической направленностью или с целью лечения той или иной патологии.-0-