17 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Отопление в жилфонде Гродно отключат с 18 апреля. Об этом БЕЛТА сообщили в РУП "Гродноэнерго".

В связи с положительной среднесуточной температурой наружного воздуха и дальнейшим благоприятным прогнозом погоды недавно было отключено отопление в административных и общественных зданиях, на промышленных предприятиях и прочих объектах в областном центре, запитанных от теплоисточников "Гродноэнерго". С 18 апреля по распоряжению Гродненского горисполкома отключат отопление жилищного фонда, общежитий, гостиниц, учебных заведений.

"Системы отопления в детских дошкольных, школьных, лечебно-профилактических, медицинских, учебных учреждениях, учреждениях социального обеспечения, музеях, государственных архивах, библиотеках решено перевести в режим протапливания", - отметили на предприятии.

Решение о полном завершении отопительного сезона в регионе примут областные, районные и городские исполнительные комитеты. Традиционно это делается тогда, когда среднесуточная температура наружного воздуха в течение трех суток подряд составляет плюс 8 градусов и выше. В прошлом году в регионе отопительный сезон завершили 5 апреля.-0-