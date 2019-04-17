Парад профессий в Гомеле объединит 1 мая тысячу человек

17 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Праздничное шествие "Парад профессий" пройдет в Гомеле 1 мая, сообщила сегодня журналистам заместитель председателя Гомельского областного объединения профсоюзов Жанна Гатальская, передает корреспондент БЕЛТА.

Такой парад организуют в регионе впервые. Он объединит представителей трудовых коллективов, ветеранов профсоюзного движения, социальных партнеров, Героев Социалистического труда - всего 1 тыс. человек. Праздничное шествие стартует в полдень и пройдет по проспекту Победы. О своих трудовых буднях расскажут представители 35 профессий различных отраслей.

Финальной точкой парада станет площадь Восстания. Здесь творческие коллективы предприятий, лауреаты премий Федерации профсоюзов, финалисты и победители конкурса "Новые имена" разных лет представят концертно-развлекательную программу.

Также в этот день спортивно-развлекательные мероприятия организуют на набережной реки Сож. Насыщенной обещает быть и программа на центральной эстраде Гомельского парка. Кроме того, в областном центре проведут флешмоб "Мы за труд. Мы за мир. Мы за мирное небо".

Праздничные площадки будут работать во всех районах области.

"2019 год - это год 115-летия со дня образования профсоюзного движения. Чествование человека труда повсеместно стартует в апреле и продлится практически до конца года", - отметила Жанна Гатальская. Так, 30 апреля в областном центре состоится чествование 15 трудовых династий. Например, слова признательности прозвучат в этот день в адрес семьи Холявко-Ураловых-Ласицы, чей общий педагогический стаж превышает 540 лет. Кроме того, заслуженные награды получат гомельские мастера - 35 представителей различных профессий. В апреле-мае запланированы и профсоюзные уроки в школах, во время которых учащимся расскажут, как можно реализовать себя в профсоюзном движении.-0-