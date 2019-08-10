Парк им. 50-летия Великого Октября в Минске модернизируют для активного отдыха

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парк имени 50-летия Великого Октября в Минске превратится в современный парк активного отдыха со спортивным уклоном. О планах по благоустройству этой и других зон рекреации в столице корреспонденту БЕЛТА рассказал заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович.

"Институт "Минскпроект" завершает разработку концепции благоустройства, эстетизации проспекта Независимости от Главпочтамта до площади Победы. Приступили к разработке концепции реконструкции парка имени 50-летия Великого Октября - там будет строиться национальный стадион. Много лет там не было ни реконструкций, ни модернизаций. Мы сделаем современный парк с уклоном на спорт, с максимальным сохранением зеленых насаждений. Те аттракционы, которые там еще остаются, будут демонтированы, их заменят новые зоны активности", - рассказал Александр Дорохович.

При этом он подчеркнул, что основная задача городской власти - обеспечивать качественное выполнение планов. "В программе на этот год были и дворовые территории, и парки, скверы, и дорожки - всего 32 пункта программы благоустройства. Некоторые пункты, такие как цветочное оформление, замена асфальта, даже перевыполнены. По остальным мы идем в графике, - отметил Александр Дорохович. - А на 2020 год формируем новую программу, задача которой - привести в порядок все, что было построено ранее: лестницы, дорожки и т.д. Например, из 1300 лестниц в жилом секторе между домами 300 нуждаются в ремонте. Постараемся их все в следующем году обновить".

Напомним, что в планах на этот год - завершить работы по обустройству парка им. Уго Чавеса, реконструкции парков им. М.Павлова и у гостиницы "Пекин". Предстоит обновление парка Дружбы народов, будет благоустроена территория возле заказника "Лебяжий". На Острове птиц уже заменены дорожки и настилы, удалены старые беседки.-0-