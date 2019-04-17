Платежи госпредприятий в бюджет Минской области в I квартале выросли более чем на 63%

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более чем на 63% выросли платежи государственных организаций в бюджет Минской области в первом квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Об этом БЕЛТА сообщили в ИМНС по Минской области.

Всего в бюджет центрального региона поступило около Br914 млн, в том числе в республиканский бюджет - Br326 млн, в местные бюджеты - Br587,5 млн.

В разрезе видов налогов наибольшие суммы поступили по подоходному налогу - почти Br231 млн (25% в доходах консолидированного бюджета), по экологическому налогу (включая налог за добычу) - Br201,6 млн (22%), по налогу на прибыль - Br99 млн (11%), по налогу на добавленную стоимость - Br56 млн (6%), налогу на недвижимость (включая налог на незавершенное строительство) - Br49 млн (5,4%), акцизам - Br36 млн (4%).

В формировании бюджета Минской области в первом квартале 2019 года участвовали свыше 873 тыс. плательщиков, в том числе более 32 тыс. организаций, 39 тыс. индивидуальных предпринимателей и 801 тыс. физических лиц.

Более половины поступлений сформированы за счет платежей организаций государственной формы собственности - 52,3%. В первом квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года их платежи выросли на 63,1% в сопоставимых ценах (на Br184,8 млн).

Доля платежей от негосударственного сектора экономики в общих налоговых поступлениях области составила почти 45%. В январе-марте текущего года они уплатили Br410,3 млн налогов и платежей, из них организации - Br388 млн (94,5%), индивидуальные предприниматели - Br22,4 млн (5,5%), физические лица - Br26 млн (2,8%).-0-