Подходы к Монументу Дружбы будут сделаны в стиле орнаментов трех славянских народов

19 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Подходы к Монументу Дружбы на приграничье Гомельской, Брянской и Черниговской областей будут сделаны в виде орнаментов трех славянских народов. Об этом на брифинге сообщила главный архитектор Гомельской области Светлана Кухоцковолец, передает корреспондент БЕЛТА.

По поручению Президента Беларуси знаковый для трех стран монумент будет комплексно благоустроен в этом году. Эскиз разработан специалистами института "Гомельгражданпроект". Он предусматривает не только ремонт самого объекта, но и благоустройство прилегающей территории. "С трех сторон дорожки, ведущие к монументу, будут вымощены цветной тротуарной плиткой в стиле национальных орнаментов Беларуси, России и Украины", - рассказала Светлана Кухоцковолец. По проекту предусмотрен также ремонт подъездных дорог к монументу, восстановление газона, посадка зеленых насаждений на площадках, где ранее проходили тематические выставки, творческие встречи и другие мероприятия. Работы начнутся в ближайшее время, планируется завершить комплексное благоустройство до конца июня.

Это место всегда называли уникальным культурно-географическим образованием с давней историей племен северян, древлян и радимичей у трех рек - Десны, Днепра и Сожа. В начале 1960-х годов молодые люди из приграничных поселений организовывали здесь праздники местного значения. Постепенно они расширяли формат. Добрососедскую традицию поддержали и власти. Так, локальный праздник развился в межгосударственный форум "Славянское единство". Более 50 лет на этом славянском перекрестке собирались сябры, друзья и друзі.

Международный фестиваль "Славянское единство" и молодежный лагерь "Дружба" становились местом притяжения десятков тысяч молодых людей трех братских народов. В 1975 году в честь 30-летия Победы в Великой Отечественной войне также интернациональным коллективом здесь был возведен Монумент Дружбы. Три белых 23-метровых пилона, окруженных бетонным кольцом с барельефами, изображающими памятные события общей для стран-славянок истории, в народе называли "Три сестры". Каждый из них украшен гербом и орнаментом той республики, в сторону которой повернут гранью. Каждый год Беларусь, Россия и Украина по очереди принимали обязанности по встрече гостей и организации мероприятий. Здесь проходили встречи первых лиц трех государств, а также другие масштабные действа.-0-