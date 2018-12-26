Полочане готовятся к "Нашествию снеговиков"

26 декабря, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Парад-конкурс "Нашествие снеговиков" откроет 28 декабря в Полоцке череду ярких массовых мероприятий, приуроченных к Новому году, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Полоцком райисполкоме.

Необычный конкурс состоится на площади Свободы в 16.00. Жюри во главе с Дедом Морозом и Снегурочкой, горожане и гости Полоцка выберут самого креативного снеговика, снеговика-великана и снеговика-лилипута. Также им предстоит назвать победителей конкурса гигантских елочных игрушек, который проводится в трех номинациях: "Символ 2019 года", "Традиционная игрушка" и "Креативная елочная игрушка". Материал и полет мысли авторов организаторы не ограничивали. Главное условие - высота работы не менее 1,5 м. Уже известно, что свои варианты на конкурс готовят Полоцкий молочный комбинат, в/ч 55719, районный Дом культуры, учреждения образования, другие предприятия и организации района.

По душе зрителям придется и результат конкурса фотозон "Новый год любимому городу!", уверены в райисполкоме. Красочные, тематические фотозоны будут презентованы в этот день на площади Свободы, а работа сказочных героев подарит жителям и гостям города настоящий праздник.

Победителей творческих состязаний отметят призами и дипломами. Организатором конкурсов выступает Полоцкий райисполком.-0-