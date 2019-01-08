Потенциал туристско-рекреационной зоны "Брест" презентуют в Вильнюсе

8 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Потенциал туристско-рекреационной зоны "Брест" презентуют на международной туристической выставке Adventur 2019, которая пройдет 25-27 января в Вильнюсе. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА заведующий сектором туризма управления спорта и туризма Брестского облисполкома Денис Никитюк.

О своем желании участвовать в выставке заявили санаторно-курортные учреждения, расположенные на территории безвизовой зоны: санатории "Надзея", "Ружанский", "Брестагроздравница". В столицу Литвы также поедут представители национального парка "Беловежская пуща", туристического кластера "Муховэцька кумора", который объединяет более 10 агроусадеб Кобринского и Жабинковского районов. В состав делегации войдут и около десятка туроператоров, представители управления спорта и туризма облисполкома.

Участники выставки представят потенциал своих организаций в формате коллективного стенда Брестской области. Национальное агентство по туризму подготовит несколько докладов о регионе, возможностях туристско-рекреационной зоны "Брест".

"В этом сезоне мы намерены выйти на новый для себя рынок туруслуг. Начинаем с Вильнюса, затем планируем участвовать в похожих выставках в Риге и Таллине. В целом прибалтийское направление весьма перспективное. К примеру, литовцы находятся на втором месте после поляков по числу безвизовых туристов, посетивших Брестскую область в прошлом году", - отметил Денис Никитюк.

Всего в 2018 году Брестскую область без виз посетили 18,5 тыс. иностранных туристов, почти 13 тыс. из них прибыли из Польши. Частыми гостями также были граждане Литвы (2,5 тыс.), Германии, Латвии, Чехии.-0-