Потомство кошачьих лемуров впервые появилось в Минском зоопарке

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хотя кошачьи лемуры содержатся в Минском зоопарке давно, потомство они принесли впервые: в июле у семейства родился детеныш, сообщили БЕЛТА в учреждении.

"Малыш - точная крошечная копия мамы, бодрый и веселый, невероятно крепко цепляется за ее шерсть, перемещаясь с живота на спину, чтобы ей было удобнее прыгать. Как правило, самки с новорожденными стараются держаться отдельно от других членов стаи. Удивительно, но у наших кошачьих лемуров это совсем не так. Заботится о детеныше и самец Джулиан", - рассказали в зоопарке.

Фото Минского зоопарка

Самки лемуров в Минск прибыли в 2014 году из Рижского зоопарка, а самец - в 2017 году из Новосибирского. Живет кольцехвостое семейство в вольере по соседству с японским макаком, чернобурыми лисами и барсуками.-0-