Праздник эстонской культуры пройдет сегодня в Верхнем городе

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Праздник эстонской культуры пройдет сегодня на пяти площадках Верхнего города белорусской столицы, сообщили корреспонденту БЕЛТА в посольстве Эстонии в Беларуси.

Программу подготовили эстонское землячество "Ласточка" и посольство Эстонии в Беларуси. Начнется праздник в 12.30 на главной сцене возле концертного зала "Верхний город". Выступят камерный хор "Кунгла" из Вильяндского уезда, духовой оркестр "Саксон" из Пярну, народный танцевальный коллектив "Каякас", женский танцевальный коллектив "Куу". На сцену также выйдут артисты фольклорного коллектива "Лийсо", музыканты молодежного духового и струнного оркестров из Харьюмаа, эстонский исполнитель Марко Матвере и другие.

Можно будет продегустировать национальную эстонскую кухню, в том числе традиционные рыбные блюда, пройдут кулинарные мастер-классы.

Интересной обещает быть и выставка-ярмарка мастеров народного творчества Эстонии. К празднику присоединятся и представители Белорусского союза мастеров народного творчества.-0-