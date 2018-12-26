Пресс-конференция по профилактике правонарушений в Минске пройдет в БЕЛТА 27 декабря

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-конференция "Профилактика правонарушений в городе Минске в 2018 году. Предварительные итоги" состоится в пресс-центре БЕЛТА 27 декабря в 11.00.

О предварительных итогах реализации Комплексной программы по профилактике правонарушений в городе Минске на 2018 год, а также о планах по укреплению законности и правопорядка, борьбе с преступностью и коррупцией в 2019 году расскажут начальник управления по охране общественного порядка и профилактики милиции общественной безопасности ГУВД Мингорисполкома полковник милиции Александр Купченя, начальник управления государственной автомобильной инспекции милиции общественной безопасности ГУВД Мингорисполкома полковник милиции Вадим Гаркун и прокурор города Минска Сергей Хмарук.

Аккредитация СМИ обязательна. Зарегистрироваться можно по телефонам (017) 327-24-47, (044) 583-84-04, электронной почте: pressuser@belta.by и на сайте БЕЛТА www.belta.by. Электронные заявки действительны только после получения подтверждения пресс-центра. Адрес пресс-центра БЕЛТА: г.Минск, ул.Энгельса, 30-303.-0-