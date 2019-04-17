Работа с обращениями граждан формирует у людей мнение о власти и стране - Кочанова

17 апреля, Орша /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Работа с обращениями граждан формирует мнение о власти и стране, поэтому к проблемам людей должно быть внимательное отношение. Об этом заявила журналистам глава Администрации Президента Наталья Кочанова сегодня на выездном приеме граждан в Орше, передает корреспондент БЕЛТА.

Здание Оршанского райисполкома

На прием к главе Администрации Президента записались более 40 человек. Среди них не только жители Оршанского региона, приехали также из Витебска, Новополоцка, Витебского и Лепельского районов. "Большинство вопросов, с которыми люди пришли на прием, должны были быть решены на местах. Имели место случаи, когда на один вопрос давали людям ответ, а второй не рассматривали. Работа с обращениями граждан формирует у людей мнение о власти, руководителях и в целом о стране, поэтому специалистам нужно более внимательно и скрупулезно к ним относиться, ведь за проблемами стоят судьбы людей", - отметила Наталья Кочанова.

На приеме жительница деревни Суйково Витебского района Надежда Карапузова

По словам главы Администрации Президента, с важным вопросом обратился работник одного из комбинатов города. Мужчина рассказал, что у него возник личный конфликт с руководителем предприятия, и тот начал ему угрожать, что не продлит контракт, давление оказывалось и на жену, которая работает там же. Житель Орши добавил, что его коллеги, зная о приеме, также просили рассказать о фактах неуважительного к ним отношения руководителя комбината. По словам первого заместителя директора предприятия, претензий к обратившемуся работнику нет, человек трудится 14 лет без выговоров. "О ситуации в трудовых коллективах нужно знать властям. Этим вопросом должны заниматься и общественные организации, профсоюзы обязаны подключаться к защите прав работников", - подчеркнула глава Администрации Президента.

В свою очередь представители правоохранительных органов сообщили, что к ним анонимно поступали жалобы от работников комбината на неуважительное отношение начальства. Наталья Кочанова поручила руководству Оршанского райисполкома выяснить обстановку в коллективе и разобраться в проблеме.

Жительница Орши обратилась за помощью в трудоустройстве сына-инвалида. Парню 24 года, работал два года сантехником, но сейчас из-за противопоказаний медиков не может найти работу. Инвалиду пообещали в течение двух недель подыскать вакансию, которая будет соответствовать его состоянию здоровья.

Еще одна женщина из Орши посетовала, что не смогла достроить квартиру, но не по своей вине. Договор на строительство жилья она заключила несколько лет назад с УКС Оршанского райисполкома, но у организации не хватило денег для возведения квартиры. Женщина обивает пороги различных инстанций, пока безрезультатно. Наталья Кочанова поручила разобраться в проблеме, изучить возможные варианты и помочь женщине.

На приеме по вопросу о предоставлении финансовой помощи в связи с празднованием Дня Победы житель Орши Владимир Суворов

На приеме граждан поднимались жилищные и земельные вопросы, заявители обращались насчет работы ЖКХ, милиции, а также неуплаты алиментов, трудоустройства, ремонта дорог.-0-

Фото Александра Хитрова