Реконструкторы покажут фрагмент Городечненской битвы в Пружанском районе

11 августа /Корр. БЕЛТА/. Второй военно-исторический фестиваль "Городечно" проведут сегодня в Пружанском районе, сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы.

Фестиваль посвящен одному из крупнейших сражений Отечественной войны 1812 года. Битва вблизи деревни Городечно состоялась 31 июля (12 августа по старому стилю). В ней сошлись войска 3-й русской армии и австро-саксонские части французской армии – всего около 60 тыс. солдат и офицеров. Впоследствии битва получила название Городечненской, еще ее историки будут называть "Бородино под Пружанами".

Мероприятие начнется с литургии в Свято-Покровском православном храме, построенном в честь победы над Наполеоном в 1825 году. Храм был разрушен, восстановлен в 90-е годы прошлого века. Также в начале 2000-х была восстановлена историческая часовня в деревне Поддубно, воздвигнутая к 100-летию Городечненской битвы на месте захоронения погибших воинов. По официальным данным, в братской могиле покоится прах около 5,5 тыс. солдат и офицеров обеих армий.

На стадионе местной школы будет показан эпизод боя 1812 года. В реконструкции примут участие Минский пехотный полк и кадетский клуб "Гренада" из СШ №35 Бреста.

Фестиваль проводится при поддержке Пружанского райисполкома по инициативе прихожан храма Покрова Пресвятой Богородицы деревни Городечно, Брестского областного округа Белорусского казачества.

В Пружанском районе разработан туристический маршрут "Моя пружанская землица", который берет начало от мемориальных знаков, воздвигнутых в память Городечненской битвы. Также есть областной маршрут "1812 год на Брестчине", который проходит через Брест, Кобрин, Стригово, Городечно, Поддубно.-0-