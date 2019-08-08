РЕПОРТАЖ: Универсальные милиционеры начали служить в Шарковщинском районе

В нескольких районах Беларуси с начала мая запустили эксперимент по изменению организации оперативно-служебной деятельности отделов внутренних дел. Задействованные в проекте правоохранители наделяются одновременно полномочиями сотрудников уголовного розыска, участковых инспекторов милиции и инспекторов по делам несовершеннолетних. То есть они становятся универсальными милиционерами, которые отвечают за все происходящее на их участке. Корреспонденты БЕЛТА отправились в Шарковщинский район и узнали, как идет эксперимент и что изменилось в работе правоохранителей.

Ожидается, что эксперимент позволит уменьшить и равномерно распределить нагрузку на сотрудников. Опыт подсказывает, что в сельской местности, где плотность населения небольшая, глубокая специализация каждой из служб требуется редко. Сотрудники Шарковщинского РОВД рассчитывают, что в последующем такой подход будет способствовать оздоровлению криминогенной обстановки в регионе.

На время эксперимента территорию района условно разделили на 11 административных участков. Два из них находятся в Шарковщине. Остальные девять разбили на три кластера. Более опытных специалистов направили на проблемные участки, где чаще совершаются преступления.

В один из кластеров входят населенные пункты Лужковского и Германовичского сельсоветов - самых крупных по численности жителей в районе. Здесь проживают более 3 тыс. человек. Раньше в этой местности трудились два участковых, теперь - три участковых уполномоченных.

Для них стала шире сфера задач, прибавилась работа по линии инспекции по делам несовершеннолетних, розыска, однако при той же численности жителей на одного сотрудника милиции стало больше.

После старта эксперимента изменилась работа отдела в целом. "Казалось бы, он затрагивает сотрудников уголовного розыска, участковых инспекторов милиции и инспекторов по делам несовершеннолетних. Но так или иначе это влияет и на другие службы, их совместную работу с участковыми уполномоченными. Чтобы немного разгрузить уполномоченных, стараемся меньше привлекать их и к мероприятиям, проводимым, например, ГАИ", - говорит заместитель начальника Шарковщинского РОВД Андрей Николаев.

Участковый из Лужков Дмитрий Малиновский работает в этом регионе с конца 2006 года. Сам родился в одной из близлежащих деревень, поэтому его здесь с детства многие знают.

"Участок более-менее спокойный, жутких преступлений не было. В основном промышляют кражами. Недавно вот украли мотоцикл, но удалось по горячим следам найти злоумышленника", - рассказывает милиционер.

По словам Дмитрия, раньше при кражах он выезжал на место, разбирался в ситуации, но основную часть работы проводил уголовный розыск. "Теперь же за раскрытие дел буду отвечать и я. Количество закрепленного населения сократилось: было 1,9 тыс. человек, стало 1,5 тыс. Но сейчас у меня работа с более широким профилем", - рассуждает Дмитрий Малиновский.

Его коллега старший участковый уполномоченный Шарковщинского РОВД Игорь Кукуть за время службы был на разных должностях, в том числе участкового инспектора и оперативника.

"Сейчас добавились новые функции, которые ближе к участковому, чем к оперативнику. Но я участковым отработал пять лет и хорошо этот труд знаю", - говорит Игорь Кукуть.

В РОВД отмечают, что проведение этого эксперимента позволит более детально и разносторонне оценить возможность внедрения предложенных изменений, повысить эффективность работы, а главное - стать еще ближе к людям.

"Мы и сами стали плотнее сотрудничать. Безусловно, и раньше друг другу помогали, но сейчас два сельсовета для участковых стали одним целым. Если кто-то загружен, то второй помогает коллеге, и наоборот. Наверное, наше взаимодействие вышло на какой-то другой, более качественный уровень", - подытоживает Дмитрий Малиновский.

Предполагается, что увеличение числа участков и закрепленных за ними сотрудников будет способствовать сокращению времени реагирования на заявления и сообщения о преступлениях, административных правонарушениях, а также рассмотрения материалов проверок. Эти аспекты, а также четкие действия сотрудников, их профессиональные навыки и интуиция очень важны для оперативной поимки преступника в сельской местности, где в основном происходят кражи.

Подобная практика оптимизации внедряется и в других областях. Сейчас участковые уполномоченные появились в Октябрьском, Глусском, Малоритском, Березинском и Вороновском районах. Завершить основной этап эксперимента в регионах планируют к концу января 2020 года.

Андрей ЩЕРБИЦКИЙ,

ФОТО Александра ХИТРОВА,

БЕЛТА.-0-