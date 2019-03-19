Руководитель должен держать свое слово - Вовк

19 марта, Шумилино /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Руководитель должен держать свое слово. На этом акцентировал внимание помощник Президента - инспектор по Витебской области Виталий Вовк сегодня во время личного приема граждан в Шумилино, передает корреспондент БЕЛТА.

"Местным органам власти нужно выполнять свои обещания. Любой руководитель должен держать свое слово", - подчеркнул Виталий Вовк.

"Люди все видят, поэтому особенно чувствительно, когда чиновники не выполняют взятых на себя обязательств. Так теряется доверие к власти, а это недопустимо", - убежден помощник Президента.

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