Сев зерновых в Витебской области завершат на следующей неделе

17 апреля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Витебской области сев зерновых и зернобобовых планируют завершить к 25 апреля, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете по сельскому хозяйству и продовольствию Витебского облисполкома.

По состоянию на 17 апреля, в регионе с учетом повышенных обязательств, взятых на себя Витебским облисполкомом, посеяно 64,4% площадей, или 131,5 тыс. га. Ежедневный темп их прироста составляет 4-5%.

Как ожидается, первыми в течение ближайших дней должны справиться труженики села Оршанского и Дубровенского районов, где уже посеяно 93,2% (11,2 тыс. га) и 93,9% (9,2 тыс. га) соответственно. Высокие темпы работ набрали Верхнедвинский (87,7% площадей, или 8,6 тыс. га), Миорский (83,3%, или 6,3 тыс. га), Толочинский и другие районы. Только приближаются к 50-процентному рубежу аграрии Шумилинского, Поставского и Городокского районов, что в значительной степени обусловлено состоянием почв.

В области продолжается сев крестоцветных. Рапс посеян на площади 2,5 тыс. га, или 28,1% к плану. Параллельно отдельные хозяйства региона до конца месяца приступят к севу кукурузы. В этом году под эту культуру в Витебской области отведено 100 тыс. га.-0-