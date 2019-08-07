Сезон кинопоказов под открытым небом стартует при костеле в Гомеле

7 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Сезон кинопоказов под открытым небом стартует 9 августа при Храме Рождества Божьей Матери в Гомеле, сообщает БЕЛТА со ссылкой на гомельский римско-католический приход.

В киноменю - популярные серьезные фильмы, которые несут пользу для души. Такая инициатива прихода связана с желанием дать молодежи возможность интересно и с пользой провести время. Откроют сезон драмой "Гран Торино" Клинта Иствуда.

Как уточнили на гомельском католическом портале katolik.life, развлекательного кино в программе не будет, потому что пятница для христиан - скорбный день, когда верующие вспоминают страдания и смерть Иисуса Христа, соблюдают пост, воздерживаются от развлечений.

Планируется, что показы будут еженедельными. При хорошей погоде сеансы будут проходить по пятницам в 21.00.

Впервые такие киносеансы прошли в августе прошлого года. Они собирали как представителей старшего поколения, так и молодежь. Некоторые гомельчане приходили семьями.-0-