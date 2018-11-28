Шпилевская: на приемах граждан все чаще звучат предложения по развитию районов

28 ноября, Столбцы /Корр. БЕЛТА/. На приемы граждан представителями Администрации Президента все чаще люди приходят не с жалобами, а с предложениями по развитию районов, сообщила сегодня журналистам начальник главного идеологического управления Администрации Президента Ольга Шпилевская, которая провела прием граждан в Столбцовском райисполкоме, передает корреспондент БЕЛТА.

"Если говорить о Столбцовском районе, то по сравнению с 2017 годом отмечается снижение количества обращений практически на 30%, что говорит о том, что власть работает. Граждане находят разрешение своих проблем на местах", - отметила Ольга Шпилевская.

На прием к представителю Администрации Президента пришли 5 человек из Столбцовского, Минского, Дзержинского районов. Например, Сергей Борткевич озвучил свои предложения в сфере идеологии. Он считает важным дать возможность раскрыться талантам каждого. Ольга Шпилевская поддержала идею. "Государство уделяет серьезное внимание воспитанию подрастающего поколения, создан специальный фонд по поддержке талантливой молодежи. Сегодня в Беларуси есть все возможности реализовать себя, для этого нет никаких барьеров и преград", - отметила она.

На приеме Сергей Борткевич

Жительница агрогородка Заямное Столбцовского района озвучила проблему с качеством питьевой водой. Заявительница не раз обращалась в райисполком по поводу ремонта скважины, но с 2015 года изменений нет.

Как проинформировал заместитель председателя Столбцовского райисполкома Александр Цивако, проект планируется включить в областную программу "Чистая вода". "Когда конкретно начнутся работы, можно будет сказать после утверждения документа. Сначала решим вопрос с водоснабжением агрогородков Миколаевщина и Вишневец. Заямное – третий населенный пункт в очереди. Ремонт скважин профинансирует районный бюджет, со строительством станции очистки поможет областной бюджет", - отметил он.

Елена Менько из Столбцов попросила помочь разрешить конфликтную ситуацию с соседкой, которая не предоставляет доступ к сараю, расположенному на границе земельных участков. Как пояснил прокурор Столбцовского района Сергей Грицук, здесь имеет место гражданский правовой спор, который неоднократно с 2012 года рассматривался в суде.

На приеме Елена Менько

"Нужно посмотреть, чтобы требования соответствовали закону. Огорчает, что есть недопонимание между соседями. Здесь необходимо больше работать местной власти, выезжать и по-человечески пробовать решить эти вопросы, не доводя до судов", - считает Ольга Шпилевская.

Также на встрече поднимались темы комплексного развития малых населенных пунктов, что приобретает особую актуальность в Год малой родины, продвижения местных новостей в социальных сетях, развития региональных СМИ. Граждане поблагодарили власти за решение установить в Столбцах памятник Якубу Коласу. "В декабре объявим конкурс на его эскиз, - рассказала заместитель председателя Столбцовского райисполкома Жанна Лысая. - Финансирование оценивается в сумму около Br200 тыс. - Это средства, заработанные на субботнике, спонсорская помощь. Памятник планируется установить в сквере возле средней школы №3 ориентировочно через два года".-0-

Фото Геннадия Жинкова