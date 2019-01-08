Скульптуры из снега и льда установят в Минском зоопарке в феврале

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Конкурс на лучшую скульптурную композицию из снега и льда, посвященный Году малой родины и II Европейским играм, пройдет в Минске в феврале, сообщили БЕЛТА в администрации Заводского района.

В творческом соревновании могут принять участие учащиеся и педагоги учреждений общего среднего и дополнительного образования, студенты, коллективы предприятий и организаций Заводского района, жители. Заявки и эскизы будущих работ принимаются по 18 января. Затем в феврале в зависимости от погодных условий пройдет второй этап конкурсного отбора.

Скульптуры разместят на территории Минского зоопарка. Жюри оценит творческий подход, качество произведений и соответствие тематике. Авторам предлагается пофантазировать на новогоднюю тематику, создать сказочных персонажей или знаменательные комплексы и архитектурные сооружения Минска, объекты, представляющие мировую историко-культурную ценность.

Организаторами конкурса, который проводится в третий раз, выступают администрация Заводского района, а также районные организации БРСМ и "Белой Руси". В прошлом году на суд жюри представили около 50 снежных и ледяных скульптур.-0-