Солдатским супом, кашей и чаем по особым рецептам угостят гомельчан на фестивале полевых кухонь

23 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Фестиваль полевых кухонь пройдет Гомеле 26 ноября в день 75-й годовщины освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского горисполкома.

Разместится парад полевых кухонь на площадке по улице Ланге у медицинского университета. Параллельно пройдет выставка военной техники и вооружения.

Под открытым небом повара-реконструкторы приготовят ароматный солдатский обед, включающий первое, второе и на третье - горячий напиток по особым рецептам. Горожан угостят блюдами с пылу с жару. В меню феста - супы, каши и чай по рецептурам, приближенным к рациону бойцов Красной армии. Для гостей будут звучать фронтовые песни.

Гомельчане смогут не только отведать солдатские блюда, но и изучить уклад передвижной столовой. Традиционно в состав полевой кухни входит один или несколько котлов, отделения для хранения продуктов и кухонной утвари. В импровизированной полевой кухне будет особый экземпляр - образца 1942 года. "Это сборная конструкция из оригинальных частей, которые собирали в разных странах бывшего Союза. Она единственная в Беларуси", - рассказал руководитель военно-исторического объединения "Честь мундира" Владимир Колот. По его словам, после реставрации она в полной кулинарной готовности. Аутентичны котел, ящики и другие части, вплоть до доски из натурального дуба.

Фестиваль даст возможность горожанам прикоснуться к быту воевавших дедов и прадедов, попробовав армейские блюда времен Великой Отечественной войны.

Начало работы феста запланировано на 15.30, сразу после митинга, церемонии возложения венков и цветов к памятнику "Вечный огонь" и торжественного прохождения войск на площади Труда.

Организаторы - Гомельский горисполком и Белорусское военно-историческое объединение "Честь мундира".-0-