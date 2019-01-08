8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стены на станциях минского метро освобождают от рекламы, информация будет размещаться на лайтбоксах, плазменных экранах и ЖК-мониторах, сообщили корреспонденту БЕЛТА в рекламно-информационном отделе столичной подземки.

Работа проводится поэтапно в соответствии с дизайн-проектами, которые согласованы комитетом архитектуры и градостроительства Мингорисполкома. Изменения уже произошли на станциях "Московская", "Площадь Якуба Коласа", "Академия наук", частично от рекламы освободили и другие станции подземки.

"Рекламные плакаты убираем после окончания действия договоров с рекламодателями. К этой работе приступили с начала января", - рассказали специалисты.

Как сообщалось ранее, комитет архитектуры и градостроительства Мингорисполкома принял решение упорядочить размещение средств наружной рекламы в городе. В частности, рекламная конструкция в подземном пешеходном переходе и станциях (вестибюлях) метрополитена должна представлять собой световой или не световой рекламоноситель, размер, вид и тип которого определяется с учетом архитектурных и функциональных особенностей объектов. Их установка производится на основании дизайн-проектов.-0-