Строительство лыжероллерной трассы планируют начать в Гомеле в 2019 году

Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
5 декабря 2018, Ср
+2°C
Сплошная облачность EUR 2.4231
USD 2.128
RUB 3.2039
Главное
Валерий Кварацхелия и Александр Лукашенко Лукашенко: Беларусь намерена активно развивать сотрудничество с Грузией по всем направлениям
Президент
Интервью Президента Беларуси телеканалу "Россия 24"
Президент
Новые функции могут появиться у Банка развития
Экономика
"Не может быть такого!" Пенсионерка из Крупок выиграла квартиру от "Евроопт" и расплакалась в прямом эфире!
Общество
Рабочая группа при Совете Республики сняла 20 замечаний по проекту новой редакции Налогового кодекса
Экономика
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Наркодилер в Солигорске заметал следы и поджег подпольную лабораторию
11:26 Происшествия
Белорусы проиграли в матчах квалификации командного чемпионата Европы по настольному теннису
11:16 Спорт
Три новогодние фотовыставки откроются в Национальном центре современных искусств
11:03 Культура
Партизанская летопись: Лавский бой. Подвиг восемнадцати
11:01 Общество
Пресс-конференция о развитии производства органической продукции в Беларуси проходит в БЕЛТА
11:00 Экономика
Мать и двоих детей госпитализировали в Мозыре из-за отравления угарным газом
10:46 Происшествия
Авиарейс из Киева задержится на три с половиной часа
10:36 Общество
В Воложинском районе рейсовый автобус насмерть сбил женщину
10:27 Происшествия
Огни на главных елках Минска зажгутся 15 декабря
10:25 Регионы
Обрез винтовки "Маузер" и пистолет ТТ обнаружены у жителя Могилевского района
10:22 Происшествия
Нарушения при организации перевозок детей выявила прокуратура в Вороновском районе
10:00 Происшествия
Новые функции могут появиться у Банка развития
09:48 Экономика
Минские таможенники изъяли партию одежды и обуви на Br140 тыс.
09:46 Происшествия
Белорусские волейболисты проведут матчи 1/16 финала еврокубков
09:37 Спорт
Угроза цунами объявлена после землетрясения у берегов Новой Каледонии
09:18 В мире
Более 10 тыс. билетов продано в первые дни декабря на II Европейские игры
09:15 Спорт
Сезон предновогодних ярмарок стартует в Минской области 15 декабря
08:59 Регионы
Концертом с участием именитых выпускников отметит 100-летие Витебский колледж им. Соллертинского
08:50 Культура
Марафон "Согреем детские сердца" стартовал в Могилевской области
08:43 Регионы
Сборная Беларуси по мини-футболу разгромила израильтян в товарищеском матче
08:38 Спорт
Все новости
Темы
Борьба с незаконным оборотом наркотиков Борьба с незаконным оборотом наркотиков
Новый год Новый год
Премия "Лидер потребительского рынка" Премия "Лидер потребительского рынка"
Чемпионат Беларуси по футболу-2018 Чемпионат Беларуси по футболу-2018
Кадровые решения Президента Кадровые решения Президента
Европейские игры - 2019 Европейские игры - 2019
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Строительство лыжероллерной трассы планируют начать в Гомеле в 2019 году

Регионы 04.12.2018 | 18:31
Фото из архива
Фото из архива

4 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Строительство лыжероллерной трассы длиной не менее 1,5 км планируют начать в следующем году в Гомеле, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник управления спорта и туризма Гомельского облисполкома Денис Езерский.

По его словам, в настоящее время определяется территория размещения объекта, рассматриваются несколько площадок. Планируется, что лыжероллерная трасса будет дополнена полуоткрытым биатлонным тиром.

Еще один спортивный проект - воздухоопорный футбольный манеж с искусственным покрытием - готовится к реализации совместно с Белорусской федерацией футбола. Тренировочное сооружение планируют разместить на территории стадиона "Луч".

Денис Езерский рассказал, что строительство лыжероллерной трассы и футбольного манежа станет частью мероприятий по модернизации физкультурно-спортивной инфраструктуры региона, которые проводятся в областном и районных центрах, агрогородках, поселках. "С 2013 по 2017 год на строительство и модернизацию спортивных объектов в Гомельской области затрачено более Br50 млн, - уточнил он. - Значительные средства направлены и в этом году",

К примеру, универсальные игровые спортивные залы с трибунами построены за последнее время в Жлобине (ЦОР) и Гомеле (стадион "Локомотив"), реконструированы спорткомплекс в Чечерске, бассейн в Житковичах, выполнен капитальный ремонт здания областного диспансера спортивной медицины в Гомеле, новый современный бассейн появился в Ветке, в Брагине открыт физкультурно-спортивный комплекс. При благоустройстве Буда-Кошелево, Ельска, Рогачева, Житковичей, Ветки, Брагина отремонтированы и реконструированы стадионы, спортзалы и спорткомплексы, оборудованы площадки. "Сегодня перед спортивной отраслью региона стоит задача максимально, где это возможно, привести объекты в состояние, отвечающее современным требованиям и нормам", - добавил собеседник.

Денис Езерский отметил и вклад спонсоров в развитие спортивной инфраструктуры региона. К примеру, в Мозыре к сдаче в эксплуатацию готовится игровой спортивный зал, административно-бытовые помещения спортивно-оздоровительного центра, строительство которого ведется за счет спонсорских средств Мозырского нефтеперерабатывающего завода.-0-

Присоединяйтесь к нашему каналу telegramm.png и сообществу viber.png
﻿
Теги
Гомель, спортивные сооружения
Версия для печати
Новости рубрики Регионы
К списку
Топ-новости
TB программа
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.4231 BYN 2.414 BYN 2.422 BYN
USD
2.128 BYN 2.132 BYN 2.136 BYN
RUB
3.2039 BYN 3.188 BYN 3.2 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Лукашенко: Беларусь намерена активно развивать сотрудничество с Грузией по всем направлениям
Все видео

Фотоновости

БГК имени Мешкова выиграл пятый матч в SEHA-лиге
Все фото

Инфографика

Безопасное поведение при гололеде В гололед надевайте обувь на низком каблуке с рельефной подошвой из пористого материала.
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко и Михаил Гуцериев Лукашенко обсудил с Гуцериевым реализацию в Беларуси проекта "Славкалия"
Беларусь и Таиланд сумеют достичь положительных результатов в развитии сотрудничества - Лукашенко
Интервью Президента Беларуси телеканалу "Россия 24"
Политика
Валерий Кварацхелия Зурабишвили будет стремиться встретиться с Президентом Беларуси в ближайшее время - посол Грузии
Беларусь выступает за новые проекты в ЦЕИ и недопущение разделительных линий
Спорт должен оставаться политически нейтральным - постпред Беларуси при ООН
Экономика
Выступает Сергей Румас Новые функции могут появиться у Банка развития
Рабочая группа по белорусско-российскому сотрудничеству создана при Совмине
Беларусь, Латвия и Россия переводят в цифровой формат транзит порожних приватных вагонов
Происшествия
Фото УГАИ УВД Минского облисполкома В Воложинском районе рейсовый автобус насмерть сбил женщину
Наркодилер в Солигорске заметал следы и поджег подпольную лабораторию
Мать и двоих детей госпитализировали в Мозыре из-за отравления угарным газом
Общество
Фото из архива В Беларуси изменятся тарифы на некоторые услуги электросвязи и почты
Партизанская летопись: Лавский бой. Подвиг восемнадцати
Авиарейс из Киева задержится на три с половиной часа
Спорт
Игорь Стасевич Игорь Стасевич второй раз признан лучшим футболистом Беларуси, Виктор Гончаренко в восьмой раз стал лучшим тренером
Белорусы проиграли в матчах квалификации командного чемпионата Европы по настольному теннису
Белорусские волейболисты проведут матчи 1/16 финала еврокубков
Технологии
Выступает Владимир Давидович Минский городской технопарк к 2020 году рассчитывает удвоить число резидентов
Volkswagen создаст альянс с Ford
В Китае впервые напечатали мост на 3D-принтере
Культура
Горан Брегович Горан Брегович: по-моему, я хороший парень
Три новогодние фотовыставки откроются в Национальном центре современных искусств
Концертом с участием именитых выпускников отметит 100-летие Витебский колледж им. Соллертинского
В мире
Мартин Сайдик Сайдик: стороны конфликта в Украине двигаются в противоположном от мирного урегулирования направлении
Угроза цунами объявлена после землетрясения у берегов Новой Каледонии
Письмо Эйнштейна ушло с молотка почти за $3 млн
Калейдоскоп
Скриншот из видео YouTube Рейтинг самых высокооплачиваемых блогеров 2018 года возглавил 7-летний мальчик
В Тбилиси сняли с балкона 27-летний ВАЗ-2106
В Израиле нашли золотые монеты эпохи крестовых походов
Все пресс-конференции
Пресс-конференция Владимир Гракун,
Елизавета Козленко,
Андрей Кузьмич Проходит сейчас О развитии производства органической продукции в Беларуси Пресс-конференция Александр Барауля,
Юлия Комлева,
Александр Веденин,
Денис Крупец 21 ноября Подготовка к проведению в Минске чемпионата Европы по фигурному катанию на коньках - 2019 Пресс-конференция Борис Васильев,
Светлана Демешко 14 ноября "Карта гостя" как эффективный инструмент развития внутреннего и въездного туризма. Новые возможности и форматы Пресс-конференция Андрей Лобович,
Валерий Голубовский 13 ноября Подготовка кадров для современного рынка труда. Совершенствование Национальной системы квалификаций Пресс-конференция Анатолий Котов,
Надежда Анисовец,
Максим Кошкалда 6 ноября Европейские игры – 2019: подготовка спортивной инфраструктуры, билетные программы, работа с волонтерами
Газета 7 дней
Клон уходит за кордон
Путь Генерала
От «Зари» до «Луча»
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Екатерина КНЯЗЕВА. Трудовое право совершенствуется
Светлана ВАСИЛЕВСКАЯ. Банкротство как регулятор экономики
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Витаминный допинг
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Александр ШУМИЛИН. Приоритет – инновационное развитие
Вадзім ЛАКІЗА, Вячаслаў ДАНІЛОВІЧ. Асэнсаванне мінулага – падмурак для будучага
Виктор ЛОВГАЧ. «Передает Гомель»
На сайт
Персоналии
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия