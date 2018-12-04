Строительство лыжероллерной трассы планируют начать в Гомеле в 2019 году

4 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Строительство лыжероллерной трассы длиной не менее 1,5 км планируют начать в следующем году в Гомеле, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник управления спорта и туризма Гомельского облисполкома Денис Езерский.

По его словам, в настоящее время определяется территория размещения объекта, рассматриваются несколько площадок. Планируется, что лыжероллерная трасса будет дополнена полуоткрытым биатлонным тиром.

Еще один спортивный проект - воздухоопорный футбольный манеж с искусственным покрытием - готовится к реализации совместно с Белорусской федерацией футбола. Тренировочное сооружение планируют разместить на территории стадиона "Луч".

Денис Езерский рассказал, что строительство лыжероллерной трассы и футбольного манежа станет частью мероприятий по модернизации физкультурно-спортивной инфраструктуры региона, которые проводятся в областном и районных центрах, агрогородках, поселках. "С 2013 по 2017 год на строительство и модернизацию спортивных объектов в Гомельской области затрачено более Br50 млн, - уточнил он. - Значительные средства направлены и в этом году",

К примеру, универсальные игровые спортивные залы с трибунами построены за последнее время в Жлобине (ЦОР) и Гомеле (стадион "Локомотив"), реконструированы спорткомплекс в Чечерске, бассейн в Житковичах, выполнен капитальный ремонт здания областного диспансера спортивной медицины в Гомеле, новый современный бассейн появился в Ветке, в Брагине открыт физкультурно-спортивный комплекс. При благоустройстве Буда-Кошелево, Ельска, Рогачева, Житковичей, Ветки, Брагина отремонтированы и реконструированы стадионы, спортзалы и спорткомплексы, оборудованы площадки. "Сегодня перед спортивной отраслью региона стоит задача максимально, где это возможно, привести объекты в состояние, отвечающее современным требованиям и нормам", - добавил собеседник.

Денис Езерский отметил и вклад спонсоров в развитие спортивной инфраструктуры региона. К примеру, в Мозыре к сдаче в эксплуатацию готовится игровой спортивный зал, административно-бытовые помещения спортивно-оздоровительного центра, строительство которого ведется за счет спонсорских средств Мозырского нефтеперерабатывающего завода.-0-