Титульные списки строительства важных объектов сформируют к сентябрю в Гомельской области

7 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Титульные списки строительства важных объектов, дорог, коммуникаций сформируют к 1 сентября в Гомельской области. Такую информацию озвучил сегодня во время личного приема граждан и представителей юридических лиц председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей, передает корреспондент БЕЛТА.

Вопросы строительства соцобъектов, асфальтирования дорог, в целом развития микрорайона Южный областного центра озвучил пришедший на прием гомельчанин. Он рассказал, что микрорайон молодой, здесь построены многоэтажные дома, но многие вопросы не решены до конца. В числе самых актуальных для местных жителей мужчина назвал строительство школы, поликлиники, дорог.

Как пояснил глава администрации Новобелицкого района Гомеля Сергей Казачок, в микрорайоне возводятся жилые дома, в том числе для многодетных семей. "Сегодня во всем районе проживают 1300 многодетных семей, и большинство именно в этом микрорайоне", - сказал глава администрации. По его словам, ближайшая школа перегружена, для подвоза учеников в более свободные учреждения, в том числе в другие районы, организованы специальные маршруты. В июле этого года в микрорайоне открыли новый детский сад.

Геннадий Соловей напомнил о поручении до 1 сентября сформировать в регионе титульные списки с планами строительства дорог, различных объектов, коммуникаций. Опубликуют списки в местных газетах. "Наша беда, что мы не информируем людей. Важно, чтобы они видели очередность, что и когда будет реализовано, смогли следить, как выполняются планы", - отметил председатель облисполкома.

Что касается строительства школы в микрорайоне, руководитель области сказал, что при наличии финансовых средств на 2020 год будет поставлена задача разработать проектно-сметную документацию, при этом важно просчитать запланированные объемы жилья, миграционные потоки и другие нюансы.

Семья заявительницы из деревни Азделино Гомельского района живет в восьмиквартирном доме не один десяток лет, в 2017 году здание передано на баланс ЖКХ, в 2018-м квартира перешла в разряд арендной. Женщина посетовала, что окна в жилье совсем обветшали, а средств на их замену у семьи нет. Вопрос поручено проработать в рамках законодательства.

Директор одного из ООО рассказал о преимуществах разработки компании - удобрений на основе монокристаллического кремния. В них используются не химические соединения, а кремний в чистом виде. Насыщение кремнием растений способствует укреплению их иммунитета, усилению жизнестойкости, улучшает урожайность в сельском хозяйстве, утверждает заявитель. По словам руководителя, исследования показали, что по злаковым культурам она выше на 20-25%, по корнеплодам до 40%, результаты выхода волокна по льну в прошлом году показали увеличение на 52%.

Нанокремний производится уже четвертый год, реализуется в России, в стране-соседке уже внесен в реестр агрохимии. Сейчас испытания проводятся на белорусских землях. Получены первые результаты использования удобрений и в нескольких хозяйствах Гомельского региона, однако пока однозначного ответа нет - одного года недостаточно для принятия решений, отметила заместитель начальника управления интенсификации растениеводства комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома Елена Филипович.

Геннадий Соловей поручил определить в области территории, на которых на одном поле половина посевов будет с кремнием, другая - без. "Проведите опыты и на бедных почвах, и на средних с учетом внесения органики, других веществ", - поставил задачу председатель облисполкома.

Поднимались на приеме и другие темы. Озвученные жителями региона вопросы взяли на контроль.-0-