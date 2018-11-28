28 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Узбекистан заинтересован в промышленной кооперации с Гомельской областью в различных отраслях. Об этом сообщил сегодня, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, Чрезвычайный и Полномочный Посол Узбекистана в Беларуси Насирджан Юсупов по итогам встречи с председателем Гомельского облисполкома Владимиром Дворником.

Посол считает, что перспективы сотрудничества двух сторон огромные. "Много интересных хозяйствующих субъектов в Гомеле, продукция которых будет востребована в Узбекистане" - сказал он, подчеркнув важность развития промышленной кооперации. "Можно на условиях промышленной кооперации часть продукции производить в Беларуси, часть - в Узбекистане и доводить там ее до более высокой степени готовности", - пояснил дипломат.

В числе наиболее перспективных направлений Насирджан Юсупов назвал сотрудничество с "Гомсельмашем". Интересны и наработки Гомельской областной сельскохозяйственной опытной станции. "У нас есть много научно-исследовательских институтов в области сельского хозяйства. Надо скооперироваться по каким-то конкретным направлениям, это будет интересно как для Беларуси, так и для Узбекистана", - уверен посол.

Также дипломат рассказал, что пользуется спросом в Узбекистане продукция ОАО "СветлогорскХимволокно". "И узбекские инвесторы готовы вкладывать свой капитал для развития предприятия. Наша задача - создать все необходимые для этого условия", - добавил он.

Насирджан Юсупов отметил и большой экспортный потенциал Узбекистана. "Востребованы товары, связанные с традиционной нашей культурой - хлопком, хлопководством, продукция садов, сельского хозяйства. Помимо этого, быстрыми темпами развиваются и другие направления, в частности промышленного производства, которые могут быть интересны для белорусских предприятий и предпринимателей", - сказал он.

Посол выразил уверенность, что по мере развития двустороннего сотрудничества появятся новые направления для совместной работы. В будущем совместная продукция может быть востребована и в третьих странах.

В Гомельской области Насирджан Юсупов посещает ряд предприятий, в том числе "Гомсельмаш", "Спартак", на которых обсуждаются приоритетные направления сотрудничества.

Товарооборот Гомельской области с Узбекистаном за 9 месяцев этого года составил $7,3 млн. Темп роста к аналогичному периоду 2017-го - 135,8%. В январе-сентябре товары в Узбекистан поставляли почти 30 гомельских предприятий, которые экспортировали пиломатериалы, полиэфирные нити и нетканые синтетические материалы, метизы, обойную бумагу, силосоуборочные комбайны. Импортировали из Узбекистана хлопчатобумажную пряжу, полиэтилен, необработанный цинк, швейные изделия.

За 9 месяцев этого года из Узбекистана в Гомельскую область поступило $138,9 тыс. прямых инвестиций. В белорусском регионе действуют 40 организаций, учредителями которых являются узбекские юридические и физические лица.-0-