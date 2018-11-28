В Бресте восстановили памятник воинам-интернационалистам

28 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте сегодня установили реконструированный памятник воинам-интернационалистам. Монумент был поврежден нынешним летом, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель городской организации ветеранов войны в Афганистане Сергей Пухальский.

Скульптурная композиция в парке воинов-интернационалистов серьезно пострадала во время пожара в ночь с 6 на 7 июля, загорелись венки у памятника. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание, однако огонь практически полностью уничтожил лицевую сторону монумента. Памятный знак был демонтирован. Его восстановлением занимались специалисты "Белреставрации".

Конструкцию сегодня установили на прежнее место. "Памятник выполнен из композитной смолы. Его окрасили термостойкой краской, которая выдерживает температуру до 900 градусов. На восстановительные и сопутствующие работы потребовалось около Br30 тыс. Основная часть средств направлена из городского бюджета. Также перечислили деньги организации и неравнодушные брестчане", - рассказал Сергей Пухальский. В том числе за счет собранных денег закупят две видеокамеры, которые установят вблизи памятника.

В феврале 2019 года исполняется 30 лет с начала вывода советских войск из Афганистана. Воевали в этой стране около 1,5 тыс. брестчан, из них 28 погибли при исполнении интернационального долга.-0-