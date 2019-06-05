В домах-интернатах Гомельской области трудотерапией занимаются более 1,2 тыс. пожилых и инвалидов

5 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Трудовой терапией в Гомельской области занимаются более 1,2 тыс. пожилых людей и инвалидов, проживающих в домах-интернатах. Такую цифру озвучил сегодня на выездном заседании постоянной комиссии по развитию социальной сферы Гомельского областного Совета депутатов заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите облисполкома Александр Ляшенко, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Александр Ляшенко отметил, что трудовая терапия с учетом индивидуальных особенностей проживающих в домах-интернатах получила в регионе активное развитие. "Различными видами трудовой реабилитации охвачены более 1,2 тыс. престарелых и инвалидов, или 100% от нуждающихся. Функционируют кружки по вязанию, шитью, вышиванию, выжиганию, резьбе по дереву, рисованию, художественной самодеятельности", - пояснил он.

Практически во всех домах-интернатах региона работают отделения сопровождаемого проживания. Их цель - развитие у постояльцев умений и навыков, необходимых для возможного дальнейшего самостоятельного проживания, трудовой занятости и социального взаимодействия. Эта услуга предоставлена 178 людям. По итогам прошлого года четыре постояльца восстановлены в дееспособности.

В области работают 14 домов-интернатов для престарелых и инвалидов, в которых проживают 3 тыс. 46 человек. На финансирование расходов по содержанию стационарных учреждений, укрепление материально-технической базы, развитие сети и улучшение функционирования названных учреждений привлекаются бюджетные средства, внебюджетные и средства спонсоров. В этом году планируется завершить капитальный ремонт коммуникаций и кровли Копаткевичского дома-интерната для престарелых и инвалидов, оборудовать звуковой сигнализацией для вызова дежурного медработника жилые помещения дома-интерната "Шубино".

Заместитель председателя комитета подчеркнул, что одними из приоритетных задач ведомства являются улучшение условий проживания пенсионеров и инвалидов, организация их социально-трудовой, медицинской реабилитации, развитие материально-технической базы интернатов, совершенствование медицинского, бытового и культурного обслуживания, создание условий для отдыха и посильного труда. Так, за последнее время стационарными учреждениями приобретены 33 единицы медицинского, реабилитационного, технологического, холодильного оборудования. "Текущий ремонт жилых комнат, пищеблоков, санузлов, помещений общего пользования в домах-интернатах выполняется на 100% хозяйственным способом без привлечения подрядных организаций, и качество работ на очень высоком уровне", - добавил он.-0-