В Гомельской области развернулась кампания "Мороз"

8 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Кампания "Мороз" стартовала в юго-восточном регионе республики из-за установившихся низких температур, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гомельской областной организации Белорусского общества Красного Креста.

Традиционно кампания направлена на оказание помощи наиболее уязвимым в данных условиях людям. Это пожилые и одиноко проживающие граждане, гомельчане, имеющие ограничения по передвижению, а также бездомные и иные нуждающиеся. "В период низких температур на базе районных организаций БОКК будут работать центры обогрева. Здесь люди смогут согреться горячим питанием и чаем", - рассказали в организации. При необходимости им помогут утеплиться, выдав зимние вещи.

При понижении температуры в течение дня до минус 15 градусов и ниже будут работать мобильные пункты обогрева в местах массового пребывания людей. В палатках с тепловыми пушками наладят также дежурство по оказанию первой помощи при обморожениях. Если в течение дня столбик термометра отпустится до минус 25 градусов и ниже, специалисты организации и волонтеры отправятся в рейды по местам пребывания бездомных с раздачей одеял, питания, теплых вещей и обуви.

Как сообщили в региональной организации, подготовлено необходимое оборудование, приобретены продукты, собрана теплая одежда. Отряд быстрого реагирования на ЧС доставляет продукты и одежду в райцентры.-0-