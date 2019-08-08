В Гродненской области в I полугодии выполнено большинство целевых показателей эффективности

8 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области в первом полугодии текущего года выполнено большинство ключевых и целевых показателей эффективности. Об этом сегодня журналистам сообщила заместитель председателя Гродненского облисполкома Елена Бубенчик, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня на заседании Гродненского облисполкома была рассмотрена тема социально-экономическом развития региона в январе-июле 2019 года.

"Можно отметить, что экономика области развивается планомерно и динамично. Ежемесячно отслеживаются 36 параметров эффективности, 8 из них ключевые, а остальные целевые индикаторы развития. Большинство из них выполняется", - отметила Елена Бубенчик. Хорошие показатели достигнуты во внешнеэкономической деятельности. В частности, темпы роста экспорта товаров составили около 110%, услуг - 106%. Выполняются показатели по росту заработной платы, занятости населения.

"Вместе с тем есть направления, где еще предстоит поработать. Касается это и основного показателя - валового регионального продукта. По итогам шести месяцев 2019 года сложился на уровне 99,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - рассказала Елена Бубенчик. Она отметила, что отрицательное влияние на данный показатель оказал строительный сектор: это связано с окончанием реализации крупных инвестиционных проектов в сфере энергетики и дорожного строительства. Также, хотя это и прогнозировалось раньше, в первом полугодии снизились темпы роста сельского хозяйства.

В регионе видят возможности компенсировать отставание и выйти на темпы роста ВРП более 100% по итогам года. Позитивные ожидания связаны с работой промышленного комплекса, предприятий переработки, реализации ряда инвестиционных проектов. Кроме того, на планово-расчетные параметры выходит сельское хозяйство. Аграрии региона ожидают хорошие урожаи в растениеводстве, заготовлено и необходимое количество кормов для сферы животноводства.

"В центре внимания также остается рост доходов населения. Ключевой показатель по росту заработной платы в области выполнен, лишь в трех районах темпы роста оказались ниже запланированных. Как ожидаем, в сентябре-декабре эти вопросы будут сняты", - отметила Елена Бубенчик. Она подчеркнула, что в регионе осталось лишь одно предприятие, где средняя зарплата ниже Br400. Теперь поставлена задача до конца года максимально сократить количество предприятий, где средняя заработная плата ниже Br500. Сейчас таких организаций в области около 70.-0-