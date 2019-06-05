5 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно прорабатывается вопрос создания художественного музея, рассматривается несколько площадок для его размещения. Эта тема обсуждалась во время личного приема граждан председателем Гродненского облисполкома Владимиром Кравцовым, передает корреспондент БЕЛТА.

С инициативой выступили жители Гродно - искусствоведы, представители туриндустрии и областной организации Белорусского союза художников. Как известно, планируется реконструкция бывшего дворца культуры текстильщиков, расположенного на площади Советской, под центр культуры. По мнению творческой интеллигенции, стоило бы отвести место под выставочные залы, постоянную экспозицию гродненских художников, творческие мастерские и студии.

"Такому музею в Гродно быть, инициатива хорошая, - сказал Владимир Кравцов. - Где, как, за какие средства - вопрос требует детального рассмотрения. Учтем различные мнения и примем взвешенное решение".

Еще одним из вариантов размещения музея предлагается правое крыло королевского Нового замка. Пока там располагается областная библиотека, однако вскоре она сменит прописку и переедет в бывшее банковское здание по улице Карбышева. Художественный музей мог бы стать хорошим дополнением к существующим уже экспозициям в Старом и Новом замках. Тем более что сами замки достаточно привлекательные для туристов объекты, отметил губернатор.

В центре Гродно планируется открыть музей природы, музей истории города и региона в XX веке. Прорабатывается и тема создания музейной экспозиции, посвященной Василю Быкову. Этот вопрос тоже поднимался во время приема граждан.

"Люди на приемы обращаются с разными вопросами. Чаще всего их волнуют проблемы в коммунальном хозяйстве, жилищной сфере, вопросы строительства и содержания дорог. Вместе с тем радует, что в центре внимания жителей региона и тема культуры, духовного развития общества, сохранения историко-культурного наследия, на которое богата наша область", - отметил Владимир Кравцов. Он добавил, что в Гродненском регионе проводятся значимые культурные события. Например, Слоним в сентябре примет День белорусской письменности, Лида в 2020 году станет культурной столицей страны.-0-