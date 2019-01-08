В Хотимской больнице простаивало оборудование стоимостью более Вr300 тыс.

8 января, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Комитет госконтроля Могилевской области выявил ряд нарушений при использовании государственных средств и имущества в Хотимской центральной районной больнице, сообщил БЕЛТА заместитель председателя КГК Могилевской области Алексей Игликов.
Контролеры выявили простаивающее медоборудование стоимостью более Вr300 тыс., незаконное получение бюджетных средств в сумме Вr16 тыс., несвоевременное перечисление в бюджет части доходов в размере Вr2 тыс. от сдачи в аренду госимущества. Также установлены нарушения порядка учета основных средств, законодательства о государственных закупках и метрологии.
"По результатам контроля в бюджет возвращены Вr10,3 тыс., возврат еще Вr5,7 тыс. находится на контроле. Медучреждение и 7 его работников привлечены к административной ответственности, 17 нарушителей наказаны дисциплинарно, результаты контроля рассмотрены на заседании коллегии КГК", - сказал Алексей Игликов.-0-
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