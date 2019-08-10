В Минске определили направления застройки микрорайона Чижовка

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский городской исполнительный комитет утвердил градостроительный проект детального планирования для столичного микрорайона Чижовка. Соответствующее решение №1936 от 5 июля текущего года опубликовано на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

Территория расположена в границах ул. Чижевских - ландшафтно-рекреационной зоны 130 ЛР - ул. Голодеда - ул. Ташкентская - ул. Уборевича - МКАД. Ее освоение будет проходить в два этапа: до 2023 года и с 2023 по 2030 год.

В проекте проработаны вопросы транспортного обслуживания и инженерной инфраструктуры, предусмотрена перспектива реконструкции и трансформации.

В частности, планируется перепрофилировать детский сад №367 в микрорайоне Чижовка-1 под многофункциональный комплекс, построить многофункциональный комплекс с парковкой на 121 машин на месте снесенного кинотеатра "Дружба" в Чижовке-2. Кроме того, предполагается реконструкция Чижовского рынка, благоустройство прилегающего сквера, строительство кафе на территории открытой автостоянки, которая будет перенесена на другую площадку. На месте пункта приема стеклотары по ул. Уборевича, 144д появится многоуровневый гараж.

Значительные изменения ожидают и микрорайон Чижовка-3: снос усадебной застройки на ул. Копыльской для многоэтажного жилья, возведение детской поликлиники на 690 посещений в районе частного сектора по ул. Клецкой. В границах ул. Краснослободской - 2-го Кольцевого проезда - ул. Старобинской - ул. Копыльской выделяется 14 участков под усадебную застройку.

В Чижовке-4 на свободной территории КУП "Партизанское" и на месте предлагаемого к сносу дома на ул. Кольцевой 2-й, 43 в перспективе построят торгово-бытовые объекты. Предусмотрен ввод многоквартирных домов, стоянки на 300 мест. Вблизи МКАД откроют АЗС с автомойкой.

Микрорайон Чижовка-5 прирастет магазином по улице Голодеда. Также здесь приведут в порядок сквер на 3-м Заречном переулке и сквер Зиновия Колобанова. В квартале по 1-му Заречному переулку, ул. Старобинской и Несвижской предложат три участка для строительства частных домов.

В Чижовке-6 предполагается на части территории СШ №135 оборудовать спортивную площадку, в том числе для занятий воркаутом. На улице Чижевских вместо трех усадебных домов построят объект общественного назначения. Будет развиваться многоквартирная застройка. Планируется открыть детсад на 135 мест, ветклинику с гостиницей для временного содержания животных, площадку для выгула собак. К югу от кладбища предлагается возвести многоуровневую стоянку.

Градостроительное решение детального плана предполагает сохранение жилых усадебных образований в микрорайонах Чижовка-3, Чижовка-4 и Чижовка-5.-0-