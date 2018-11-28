В Минске планируется увеличить число объектов с системой видеонаблюдения

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество объектов, оборудованных системой видеонаблюдения, планируется увеличить в Минске. Об этом заявил начальник управления охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности ГУВД Мингорисполкома Александр Купченя сегодня на пресс-конференции, передает корреспондент БЕЛТА.

"На данный момент в столице оборудованы видеосистемой более 4 тыс. объектов. На проспектах Независимости и Победителей, в "Минск-Арене", "Чижовка-Арене", Дворце Республики и других знаковых точках камеры появились еще во время первой и второй линий строительства системы видеонаблюдения (перед чемпионатом мира по хоккею в 2014 году). Сейчас планируем третью линию: камеры будут установлены в спальных районах Минска, в местах проведения массовых мероприятий", - сказал Александр Купченя.

Он подчеркнул, что благодаря видеонаблюдению только в 2018 году удалось раскрыть почти 500 преступлений.

В целом в январе-октябре количество уголовно наказуемых деяний выросло на 1,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - зарегистрировано почти 13,7 тыс. Рост связан с продуктивной работой подразделений криминальной милиции по выявлению нарушений в сфере высоких технологий, незаконного оборота наркотиков и других, сказал правоохранитель.

Вместе с тем снизилось число преступлений в общественных местах и в сфере семейно-бытовых отношений, а также тех, участниками которых стали несовершеннолетние.

Уменьшилось (на 10%) и количество деяний, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. Однако, отметил Александр Купченя, пьянство остается одним из основных факторов, влияющих на совершение преступлений, - 70% хулиганств приходятся на долю находящихся в состоянии опьянения. Тем, кто злоупотребляет напитками, уделяется особо пристальное внимание.-0-