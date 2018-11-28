В Могилеве открыли новый корпус больницы скорой помощи

28 ноября, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Могилеве сегодня состоялось торжественное открытие корпуса городской больницы скорой медицинской помощи, в котором установлен новый магнитно-резонансный томограф (МРТ), передает корреспондент БЕЛТА.

Аппарат МРТ приобретен в конце прошлого года за средства Министерства здравоохранения. Однако смонтировать его на место прежнего томографа, который отработал срок эксплуатации, не представлялось возможным из-за особых условий установки. Было принято решение сделать трехэтажную пристройку по улице Карла Маркса к существующему лечебно-диагностическому корпусу больницы. На первом этаже нового здания установили магнитно-резонансный томограф, а на двух других разместилась администрация больницы, которая до сих пор была разбросана по разным корпусам.

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