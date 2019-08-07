7 августа, Могилев /Ольга Емельянова - БЕЛТА/. В Могилевской области появились первые экипажи-трехтысячники, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома.

Лидерство в регионе по-прежнему удерживают два экипажа комбайнеров и три водителя ЗАО "Агрокомбинат "Заря" (Могилевский район). По данным на сегодняшнее утро, семейный дуэт Алексея и Юрия Макосовых собрал 3014 т урожая, а Александр Верхотуров и его помощник Виктор Петров намолотили 3007 т. На отвозке зерна отличились Андрей Максутов (перевез 3423 т), Владимир Котов (3418 т) и молодой водитель Михаил Целобёнок (3289 т).

В целом в Могилевской области по 1 тыс. т и более зерна нового урожая намолотили 83 экипажа комбайнеров, 2 тыс. т и более - три экипажа, один из них молодежный. К слову, в помощниках комбайнеров на жатве в регионе работают 12 женщин.

На сушильных агрегатах нет равных в области бригаде из "Зари" в составе Михаила Белькова, Николая Кизунова, Владислава Шумского и Дмитрия Шила. На их счету более 15,5 тыс. т высушенного зерна.

Жатва в регионе уже проведена на 67% посевов зерновых и зернобобовых культур. Намолочено свыше 552 тыс. т зерна, урожайность составила 26 ц/га. В числе лидеров на уборке - Кировский район, хлеба здесь сжато на 87% площадей. В Кличевском и Краснопольском районах зерно убрано на 79%. Шкловские хлеборобы перешагнули 76-процентный рубеж. Самый большой намолот - свыше 73 тыс. т, как и самая высокая урожайность - 41 ц/га - у Шкловского района, 31 ц/га - урожайность у Горецкого района, по 30 ц/га получают Могилевский и Круглянский районы.

По урожайности среди хозяйств области пальму первенства держит ЗАО "Агрокомбинат "Заря". Здесь намолачивают 62,6 ц/га. На втором месте - СПК "Колхоз "Родина" Белыничского района (57,4 ц/га), на третьем - ОАО "Александрийское" Шкловского района (56 ц/га).

Все работы в Могилевской области ведутся в комплексе, подчеркнули в комитете. С полей после жатвы убирают солому, проводят вспашку, готовят почву для сева озимых культур. Наряду с жатвой идет уборка семенников злаковых трав. Лен вытереблен на 79% площадей. В Мстиславском, Хотимском и Могилевском районах задание выполнено полностью, близки к этому чаусские и дрибинские льноводы. Ведется подъем льнотресты.

В то же время активно продолжается зеленая жатва. Заготовлено более 106 тыс. т сена, это на 12,8 тыс. т больше прошлогоднего, сенажа - 1448 тыс. т (плюс 5,5 тыс. т). Силоса имеется 37,8 тыс. т. В полимерной упаковке заготовлено 85,3 тыс. т ценных кормов. Всего запасено 476,2 тыс. т кормовых единиц, на одну условную голову скота выходит по 12,08 ц кормовых единиц.-0-