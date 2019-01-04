В Витебской области в начале года возросло число пожаров

4 января, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Витебской области в первые три дня года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возросло число пожаров (на восемь случаев) и погибших от них людей (на пять человек), сообщил журналистам начальник областного управления МЧС Сергей Мелешкин, передает корреспондент БЕЛТА.

"С начала 2019 года в области по сравнению с прошлым годом сложилась неблагоприятная обстановка с пожарами и гибелью людей от них. На 4 января произошло 17 пожаров (в прошлом году за аналогичный период 9), погибли 6 человек (1). Все они находились в состоянии алкогольного опьянения. В Беларуси на Витебскую область приходится 57% всех погибших в огне. Кроме того, по итогам 2018 года увеличение количества пожаров зарегистрировано в 20 районах области, погибших - в восьми", - отметил Сергей Мелешкин.

Чтобы предотвратить дальнейший рост, в ближайшие выходные (5, 6 и 7 января) субъекты профилактики будут работать в активном режиме: их представители на уровне сельсоветов, ЖЭУ посетят дома граждан, которые злоупотребляют алкоголем, и посмотрят, исправно ли у них печное оборудование. Работники милиции, ЖКХ, здравоохранения, социальной службы, МЧС, представители местной власти напомнят этой категории граждан об элементарных правилах пожарной безопасности. Кроме того, информация об этом будет распространяться во время служб в церквях и костелах области.

Сегодня в Витебском облисполкоме прошло совещание по вопросу выявления условий, угрожающих жизни людей в быту. В нем приняли участие руководители областных структур и ведомств, представители областной и местной власти.-0-