Витебчанин Ярослав Борисов стал серебряным призером Международной олимпиады по информатике

11 августа, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Учащийся 11-го класса гимназии №8 города Витебска Ярослав Борисов успешно выступил на 31-й Международной олимпиаде по информатике среди школьников в Азербайджане, которая проходила с 4 по 11 августа в Баку.
Он завоевал серебряную медаль. Подготовила талантливого ученика учитель информатики Вероника Лактина. Это вторая медаль Ярослава в нынешнем году. В январе на 15-й Международной Жаутыковской олимпиаде по информатике в Казахстане, Ярослав завоевал бронзовую медаль.-0-
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