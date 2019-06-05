Вместимость зала Гродненской филармонии после реконструкции увеличилась почти в 2 раза

5 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Торжественная церемония открытия областной филармонии после реконструкции пройдет в Гродно 7 июня. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в управлении культуры Гродненского облисполкома.

Реконструкция здания началась в 2012 году, однако приостанавливалась. В 2018-2019 годах работы возобновились.

"Практически в два раза увеличен зрительский зал. Сейчас он вмещает более 1,2 тыс. зрителей. Такой площадки в Гродно раньше не было. Зал комфортный для зрителей, в нем идеальная акустика, на сцене установлено современное световое, звуковое оборудование", - рассказали в управлении культуры облисполкома. Обновленная сцена позволит реализовать творческие задумки артистов, оркестра филармонии, известных городских коллективов - ансамбля "Белые росы", "Гродненской капеллы". Их концерты запланированы в этом году.

В здании есть два кафе для посетителей. Обустроены административные помещения, гримерки, репетиционные залы. Современные фасады стали одним из украшений города. Благоустроена и территория вокруг. Рядом с филармонией 1 июля будет открыта областная Доска почета.

В день открытия реконструированного здания филармонии состоится гала-концерт с участием ее артистов и звезд белорусской эстрады. "Торжественные мероприятия, праздничный концерт, посвященный 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, также пройдут на сцене филармонии", - анонсировали в управлении культуры облисполкома.

Современное оборудование позволяет проводить концерты любого уровня, ведутся переговоры с известными исполнителями и коллективами. Например, осенью на сцене филармонии выступит национальный балет Грузии "Сухишвили".-0-