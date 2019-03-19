Водитель погрузчика погиб в Бресте

19 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте рабочий логистической компании смертельно травмирован механизмами погрузчика, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник областного управления Департамента государственной инспекции труда Виктор Супрунович.

Несчастный случай произошел 18 марта около 10 часов на территории ООО "Брест Логистика Сервис". При выполнении работ 59-летний водитель погрузчика был смертельно травмирован работающими механизмами спецтехники. Для выяснения всех обстоятельств и причин произошедшего управление Департамента госинспекции труда проведет спецрасследование.

"Предварительно, несчастный случай произошел из-за личной неосторожности водителя. По его квалификации и техническому состоянию погрузчика вопросов не возникало. Возможно, будет назначена автотехническая экспертиза", - сказал Виктор Супрунович.

Как отметили в УСК по Брестской области, в регионе это первый случай смертельного травмирования на производстве в текущем году. Еще один инцидент с менее тяжкими последствиями произошел 15 марта на территории одного из промышленных предприятий областного центра. Во время погрузочно-разгрузочных работ по собственной неосторожности с лесов упал грузчик 1981 года рождения. Мужчина получил телесные повреждения в виде переломов и ссадин.

"Брестский межрайонный отдел Следственного комитета по этим двум происшествиям проводит проверки. Назначены судебно-медицинские экспертизы, изъята документация по охране труда", - дополнил официальный представитель УСК Дмитрий Иванюк.-0-