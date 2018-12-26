Воспитанникам Гомельского детского дома вручили сертификаты на спортинвентарь

26 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Новогодний праздник с путешествием в мир волшебства, заботы и веры прошел сегодня в Гомельском детском доме. Подарки ребятам вручили помощник Президента Беларуси - инспектор по Гомельской области Юрий Шулейко, заместитель председателя Гомельского облисполкома Владимир Привалов, передает корреспондент БЕЛТА.

Юрий Шулейко отметил, что во время благотворительной акции "Наши дети" представители республиканских органов госуправления, местных исполнительных и распорядительных органов выполняют важную миссию - приходят в коллективы, к тем ребятам, где поздравления и подарки ждут с особым трепетом. Поздравляя воспитанников детского дома с новогодними и рождественским праздниками, помощник Президента поделился своим наблюдением, что желания, загаданные искренне, от чистого сердца, обязательно исполняются. Он пожелал ребятам крепкого здоровья, хороших оценок и счастья на всю жизнь и вручил сертификат на приобретение спортивного инвентаря и укрепление материально-технической базы учреждения. Кроме того, помощник Президента рассказал, что к следующему учебному году во дворе детского дома появится уникальная спортивная площадка для тренировок и развития физической подготовки.

Сертификат на спортинвентарь передал от имени руководства Гомельского облисполкома и Владимир Привалов. "Пусть в следующем году сбываются все мечты, а на ваших лицах будут только улыбки", - сказал он. И конечно же, гости праздника вручили ребятам сладкие подарки.

Сюрприз подготовили и воспитанники детдома - новогоднее представление по мотивам "Морозко". Одну из ролей сказки исполнил 14-летний Дима Мельников. В беседе с журналистами мальчик поделился, что в будущем хочет стать ветеринаром, поэтому уже сейчас усердно изучает биологию и химию. А еще Дима мечтает о большой семье, в которой всегда будет царить счастье, и верных друзьях. "Верю в чудеса и в то, что загаданное под Новый год сбывается", - признался он.

Даниил Куприенко в свои 12 от праздников ждет сюрпризов, настоящего волшебства и подарок, который поможет ему в будущем стать музыкантом. Свои пожелания, как и другие воспитанники детдома, он оставил на елке. В записках старательным почерком ребята писали о машинках, игрушках, поездке в аквапарк. И есть среди этих желаний такое искреннее "хочу, чтобы появилась семья".

Сегодня в Гомельском детском доме воспитываются 62 ребенка в возрасте от 3 до 18 лет. Из них 6 ребят дошкольного возраста и 56 - школьного. Педагогический коллектив детского дома включает 25 работников. Среди воспитанников лишь двое являются сиротами (родители умерли), 60 ребят - социальные сироты (мамы и папы которых лишены родительских прав, находятся в местах лишения свободы, не могут выполнять родительские обязанности по причине болезни и другое). Коллектив детского дома старается создать не только все условия для комфортного проживания, всестороннего развития, воспитания детей, но и домашнюю атмосферу.

Благотворительная акция "Наши дети" стартовала 10 декабря и продлится по 11 января. Новогодние праздники, представления и утренники проходят во всех регионах Беларуси. Традиционно руководители госорганов и предприятий, лидеры общественных объединений посещают социально значимые объекты и поздравляют детей, дарят им компьютерную технику, игрушки, спортивный инвентарь, сладости. Особое внимание - детям, которые оказались в сложной жизненной ситуации, воспитанникам школ-интернатов, детям из многодетных, опекунских, приемных семей, детям-инвалидам.-0-

Фото Сергея Холодилина