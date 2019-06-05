Выбросы от стационарных источников в Минске сократятся в этом году на 400 т

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в нынешнем году объемы выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников сократятся на 400 т. Об этом сообщила журналистам заместитель председателя Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Татьяна Дубик, передает корреспондент БЕЛТА.

"В прошлом году объем выбросов от стационарных источников также сократился на 400 т. Для Минска это достаточно большой показатель с учетом того, экономика города развивается, растет число предприятий", - сказала Татьяна Дубик.

Она обратила внимание, что выбросы от стационарных источников (предприятий) составляют только 12% от общего числа, на мобильные источники (транспорт) приходится 88%. "Самая большая проблема для города - это именно выбросы от мобильных источников. Поэтому важно переходить на двигатели Евро-5, обновлять парк транспорта, популяризировать электромобили, развивать линию метро и велодвижение", - считает представитель комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Что касается сокращения выбросов от стационарных источников, то актуальными для предприятий являются мероприятия по техническому перевооружению, замене сырья, установке нового высокотехнологичного газоочистного оборудования. -0-