Заболеваемость ВИЧ-инфекцией в Минской области в 2018 году снизилась на 15,8%

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией в Минской области за 2018 год составил 28,3 случая на 100 тыс. населения, что ниже уровня 2017 года на 15,8%, сообщили БЕЛТА в областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

В 2017 году показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией в центральном регионе был на уровне 33,6 случая на 100 тыс. населения.

В минувшем году в эпидемический процесс были вовлечены все возрастные группы населения, однако основную долю граждан, у которых впервые выявили вирус, составляют люди старше 30 лет - 82% (в 2017 году - 81,4%).

В общей структуре ВИЧ-инфицированных лиц преобладают мужчины - 59,5%. По кумулятивным данным с 1989 года по 1 января 2019 года, основным путем заражения является половой - 61,3%. Доля парентерального пути передачи ВИЧ (при внутривенном введении наркотических веществ) составляет 34,8%. Для сравнения: в 2017 году было 74,5% и 22% соответственно.

В социальной структуре ВИЧ-инфицированных лиц, впервые выявленных за 2018 год, 47,9% составляют представители рабочих специальностей и служащие, 32,3% - лица без определенной деятельности, 13,2% - из мест лишения свободы (в 2017 году - 49,8%, 29,7% и 12,3% соответственно).-0-