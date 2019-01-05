Заказник местного значения появился в Браславском районе

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гидрологический заказник местного значения "Сита" объявлен в Браславском районе в целях сохранения в естественном состоянии одноименного озера, которое является местом обитания ряда редких видов растений и животных, включенных в Красную книгу Беларуси. Соответствующее решение Браславского райисполкома №1049 от 30 ноября 2018 года опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

Управление заказником "Сита" берет на себя государственное природоохранное учреждение "Браслав-Ричи". А финансирование работы объекта, а также мероприятий, связанных с его объявлением, будет обеспечено из средств районного бюджета и иных источников, не запрещенных законодательными актами.

Утвержденные границы заказника проходят по землям лесного фонда экспериментального лесоохотничьего хозяйства "Браслав" Национального парка "Браславские озера", ОАО "Межаны" и береговой линии озера Сита. Общая площадь - 492,38 га.

Также утверждено положение о гидрологическом заказнике местного значения "Сита", которым запрещается целый перечень видов деятельности на его территории, как то мелиорация, разведка и разработка полезных ископаемых, рубка главного пользования, размещение отходов и т.д. Установлены обязанности для землепользователей, земельные участки которых расположены в границах заказника, а также ответственность за нарушения режима охраны и использования заказника для юридических и физических лиц.

Решение вступает в силу после его официального опубликования.-0-