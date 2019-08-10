ФОТОРЕПОРТАЖ: Заплывы на самодельных судах и болотный футбол - на Августовском канале отметили праздник моря

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мероприятие стало одним из ярких летних событий на Августовском канале, которое развернулось на суше и на воде у шлюза "Домбровка".
Участники традиционного брендового конкурса по плаванию "на чем попало" соревновались на самодельных судах. Условий немного: главное, чтобы плавсредство держалось на воде.
Не менее зрелищным был и турнир по болотному футболу. Для игры приготовили специальную площадку размерами с мини-футбольное поле. Главная особенность в том, что все поле залито грязью. Этот вид футбола один из самых зрелищных.
Также можно было поучаствовать в перестрелке водными пистолетами, побывать на пенной вечеринке.-0-
Фото Леонида Щеглова
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