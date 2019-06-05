Запрет на купание в Чижовском водохранилище в ближайшее время сохранится

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ближайшее время на Чижовском водохранилище запрет на купание не снимут, сообщила журналистам заместитель председателя Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Татьяна Дубик, передает корреспондент БЕЛТА.

Три года назад появилась информация об инициативе городских властей обустроить на Чижовском водохранилище пляжную зону и провести очистку объекта. В 2017 году был утвержден план мероприятий по приведению в надлежащее состояние и оздоровлению водоема. "Эти мероприятия очень трудоемкие и затратные. Стоит вопрос о детальном изучении донных отложений, методах и способах очистки этого водохранилища, - пояснила Татьяна Дубик. - После исследований можно будет говорить о конкретных решениях с точки зрения экологической и экономической рентабельности рекреационного использования этого водного объекта. По мнению специалистов, которые занимались предварительной проработкой этого вопроса, довести качество воды до тех показателей, чтобы водохранилище можно было использовать для купания, скорее всего, будет невозможно".

Окончательные результаты комплексного обследования водоема будут получены в текущем либо следующем году.

Чижовское водохранилище - технический водоем Минской ТЭЦ-3. В 2010 году здесь введена в строй малая ГЭС с двумя гидроагрегатами.

По словам зампредседателя Минского городского комитета природных ресурсов и окружающей среды, экологический фон многих водных объектов столицы может улучшиться после введения в эксплуатацию новых очистных сооружений. "До 2025 года в Минске планируется строительство 18 очистных сооружений на выпусках поверхностных сточных вод. Сейчас три объекта по улицам Бабушкина, Стебенева и Уборевича включены в инвестиционную программу, разрабатывается проектная документация", - обратила внимание Татьяна Дубик.-0-