Жилые кварталы появятся на месте корпусов "Горизонта" и троллейбусного депо в Минске

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. На месте бывшего завода "Горизонт" и троллейбусного депо №1 в Минске разместятся кварталы жилой и общественной застройки. Проект детального планирования территории в границах улиц Киселева - Куйбышева - пр. Машерова - пр. Независимости (внесение изменений) вынесен на общественное обсуждение, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт администрации Центрального района.

Предусмотрена трансформация участков с реконструкцией производственных корпусов, сохранением зданий, относящихся к историко-культурным ценностям. Планируется сформировать комфортные внутридворовые пространства, благоустроить пешеходные связи и зеленые зоны, открыть новые объекты обслуживания, организовать подземные и наземные стоянки, парковки.

Ожидается, что после реализации проектных решений жилой фонд увеличится в 4 раза: с 25,5 тыс. до 100,5 тыс. кв. м, население - с 800 человек до 3,14 тыс. Территория будет осваиваться в две очереди - до 2025 года (квартал бывшего депо) и до 2030 года (квартал, где расположен "Горизонт").

Общественное обсуждение проекта детального планирования состоится с 25 марта по 19 апреля. Презентация пройдет 27 марта в 17.00 в актовом зале администрации Центрального района. Замечания и (или) предложения можно направлять в письменной форме до 18 апреля по адресу: 220004, г.Минск, ул. Мельникайте, 6. Площадь проектируемой территории - 23,6 га.-0-