Академия управления готовит штучных специалистов - Пальчик

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Академия управления при Президенте Беларуси готовит штучных специалистов в области экономики, права и IT-сферы, заявил журналистам ректор Геннадий Пальчик, комментируя итоги зачисления абитуриентов в Институт управленческих кадров, передает корреспондент БЕЛТА.

"Академия готовит, образно говоря, штучных специалистов: на бюджет зачислены лишь 50 правовиков-управленцев и всего по 25 экономистов и айтишников в управленческой сфере. Проходные баллы традиционно высоки, независимо от бюджетной либо платной форм обучения: в 2019 году на специальность "государственное управление и право" - 348 и 325 соответственно, "государственное управление и экономика" - 338 и 245, "управление информационными ресурсами" - 341 и 264 балла", - рассказал Геннадий Пальчик.

Ректор отметил, что эти три специальности эксклюзивные: "У них нет аналогов в других учреждениях высшего образования, с учетом поставленных главой государства задач они имеют четко выраженную практико-ориентированную управленческую составляющую". На основе заключенных Академией управления договоров с заинтересованными организациями студенты с первого курса получают знания не только в аудиториях, но и на инновационных площадках, созданных в том числе в МТЗ, Парке высоких технологий, научно-технологической ассоциации "Инфопарк", Белинвестбанке, Национальном центре правовой информации, экономических судах Минска и Минской области, Национальном агентстве по туризму.

В академии также реализуется программа второго высшего образования заочной формы обучения по названным специальностям. Особенностью приемной кампании - 2019 стало введение вступительного испытания в форме тестирования по вопросам теории и практики государственного управления, государственного строительства, идеологии, политического и социально-экономического развития Беларуси при поступлении на заочную форму получения второго высшего образования I ступени на платной основе.

В этом году в Институт управленческих кадров на первый курс для получения первого высшего образования зачислены 180 человек. Из них 76% абитуриентов из регионов страны. "Это говорит о том, что на сегодняшний день подготовка абитуриентов в регионах с точки зрения конкурентоспособности не уступает столице. То есть они набирают на ЦТ высокие баллы, что позволяет им выбирать сильные вузы страны", - обратил внимание Геннадий Пальчик.

Среди поступивших в Академию управления многие добились высоких результатов при получении базового среднего образования: 82 человека являются выпускниками лицеев и гимназий, 66 окончили школу с золотой медалью, 6 имеют стобалльные сертификаты по разным предметам централизованного тестирования, один абитуриент состоит в банке данных одаренной молодежи.

Ректор заверил, что все студенты будут обеспечены местами в общежитиях. "У нас созданы соответствующие условия для проживания. В этом году нам выделены места в новом общежитии Студенческой деревни. У нас есть свои общежития со спортивном комплексом, поэтому что касается соцподдержки и необходимой инфраструктуры, она полностью отвечает современным требованиям, - сказал Геннадий Пальчик. - Мы удовлетворены результатами вступительной кампании".

Академия управления также продолжает набор слушателей в Институт государственной службы для подготовки и переподготовки управленческих кадров по 12 специальностям и программам обучения.-0-

Фото Юрия Орешкина