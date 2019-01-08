Сегодня певица Кэтти разыграет 120 000 рублей от "Евроопт". Смотрите в прямом эфире ОНТ в 18.20!

Дни новогодних и рождественских праздников – это время, когда особенно хочется верить в волшебство. А с "Евроопт" мечты сбываются!
Уже во вторник, 8 января, будут разыграны призы 102-го тура игры
Что-то осталось привычным: кроме более 20 000 денежных призов своих обладателей найдут три новых и очень красивых внедорожника "Джили Эмгранд Х7" кристально белого цвета. А еще двое победителей игры отправятся отмечать выигрыш крупных сумм по 40 000 рублей.
А вот кому-то повезет особенно! Самым внушительным и, конечно, самым желанным призом 102-го тура станет колоссальная сумма в 120 000 рублей!
Поспорить трудно: выигрыш такой суммы – это что-то умопомрачительное! А поможет определить будущего обладателя суперприза девушка, которая сама не так давно смогла достичь, казалось бы, недостижимого! Гостьей розыгрыша станет певица Кэтти – белорусская артистка, которая стала победительницей латвийского вокального шоу "Х-фактор"!
Участники игры уже наперебой делятся в социальных сетях, на какие цели они бы потратили такую сумму в случае выигрыша: жилье, путешествия, благотворительность, учеба детей, решение самых разнообразных житейских вопросов… Не нужно бояться мечтать!
Тем временем 7 января, прямо на Рождество, стартовал очередной, 103-й, тур игры, участники которого 15 января будут претендовать на три автомобиля и три крупных денежных приза – два по 40 000 рублей и один на сумму 120 000 рублей! А также более 20 000 других призов!
Что для этого нужно сделать? Совершать на этой неделе покупки в магазинах "Евроопт" и "Бруснiчка", а также онлайн-гипермаркетах "Е-доставка" или "ГиперМолл", приобретать "товары удачи" и предъявлять при покупке свою дисконтную карту "Е-плюс" или СТАТУСкарту. В общем-то и все, а главное – ничего сложного!
К слову, на днях призы вручили и юным покупателям "Евроопт". 4 января 15 мальчиков и девочек, которые
Еще одна новогодняя новость! В магазине стикеров Telegram появился бесплатный праздничный стикерпак от "Евроопт". 24 стикера с забавными и узнаваемыми персонажами и ситуациями. Скачивайте и пользуйтесь на здоровье! Скачать стикеры можно
И, конечно, не забывайте о шикарных призах 102-го тура игры
Вдруг именно вам в эти волшебные праздничные дни улыбнется удача, и вы уедете из "Е-сити" на красивом внедорожнике или уйдете с баснословной суммой денег? Торопитесь за покупками!
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