Развязка 112-го тура уже сегодня вечером! В гостях у игры "Удача в придачу!" с "Евроопт" - певица Влада!

Каких людей выбирает удача? Да совершенно разных, что еженедельно доказывают розыгрыши игры
Представители самых разных профессий, люди всех возрастов, жители каждого уголка страны, покупатели магазинов "Евроопт", а также онлайн-гипермаркетов "Е-доставка" и "ГиперМолл" в течение более чем трех лет проведения игры уже стали ее победителями.
Сегодня удача в 112-й раз "приземлится" в столичном ТРЦ "Е-сити" на Денисовской, 8, где среди участников игры, собравших коды с 11 по 17 марта, вновь будут разыграны отличные призы. Гостья розыгрыша – очаровательная певица Влада!
Главный приз 112-го тура – огромная сумма 100 000 рублей, которой с лихвой хватит на осуществление желаний. Также своих обладателей найдут две внушительные денежные суммы по 50 000 рублей, три внедорожника "Джили Эмгранд Х7" и еще более 20 000 других призов.
Получения денежных призов победителям не придется долго ждать: теперь все выигрыши от 500 рублей и более перечисляются на
Владелец СТАТУСкарты может получать скидки во всех магазинах "Евроопт" и более чем 1500 магазинах-партнерах программы лояльности "Е-плюс" по всей стране, участвовать в игре
Кстати об удобстве! Постоянные участники игры
Розыгрыш призов также максимально прост и прозрачен, тем более что за ним можно наблюдать вживую в столичном ТРЦ "Е-сити" на Денисовской, 8, а также в прямом эфире телеканала ОНТ, на сайте
Вчера стартовал 113-й тур игры, розыгрыш которого состоится 26 марта. Призы в 113-м туре также запланированы внушительные: суперприз – 100 000 рублей, две огромные денежные суммы по 50 000 рублей, три автомобиля, а также более 20 000 других денежных призов. В розыгрыше 113-го тура игры
Как привлечь удачу? Во-первых, следовать правилам игры, а во-вторых – верить в свою победу, ведь удача любит оптимистов!
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