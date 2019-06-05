Автогражданку с 1 сентября можно будет оформить в электронном виде

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Договор обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств с 1 сентября текущего года можно будет оформить в электронном виде, сообщил на пресс-конференции "Новации в законодательстве о страховании: какие изменения ожидают страховой рынок" в пресс-центре БЕЛТА начальник главного управления страхового надзора Министерства финансов Сергей Осенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Во время пресс-конференции

Увеличен также лимит страхового возмещения при оформлении ДТП без вызова ГАИ с 400 до 800 евро, снижены страховые взносы по договорам внутреннего страхования для электромобилей (с 43,1 евро до 23,9 евро на год) и гибридных автомобилей (с 59,7 евро до 33,2 евро). Эти нововведения предусмотрены указом №175 "О страховании".

Сергей Осенко пояснил, что заключение договора в электронном виде относится только к рынку внутреннего страхования и не распространяется на договоры страхования "Зеленая карта". Что касается лимита страхового возмещения, то новые условия будут применяться по страховым случаям, наступившим после 31 августа 2019 года.

Сергей Осенко

"Мы прилагаем усилия, чтобы уйти от бумажной формы заключения договора страхования. Автовладельцам не нужно будет возить с собой бумажную версию документа, поскольку данные о страховании занесут в специальную базу. Сотрудник ГАИ через нее сможет проверить наличие у водителя страховки", - отметил Сергей Осенко.

Оформить "автогражданку" можно будет онлайн на сайте страховой компании. Сервис будет работать круглосуточно и без выходных. Как пояснил заместитель генерального директора Белорусского бюро по транспортному страхованию Сергей Рабецкий, заключить договор страхования можно с любого гаджета, имеющего выход в интернет. На сайте выбранной страховой компании нужно ввести свои данные и оплатить услугу. После подтверждения оплаты на адрес электронной почты автовладельцу направят документ. Проверить наличие заключенного договора можно будет по ссылке.-0-

Фото Оксаны Манчук

Частным и государственным компаниям предоставлены равные права в сфере страхования жизни По словам начальника главного управления страхового надзора Министерства финансов Сергея Осенко, этот вид страхования последние пять лет приобретает все большую популярность. Нововведения вступают в силу с 1 сентября 2019 года.

Объем рынка страховых услуг Беларуси в январе-апреле увеличился на 14% "За четыре месяца нынешнего года мы приросли в объемах на 14% по сравнению с прошлым годом. Примерно 50% этой суммы выплачено страхователям по страховым случаям", - отметил начальник главного управления страхового надзора Минфина Сергей Осенко.

Минфин планирует уйти от тарифов в евро на услуги по автогражданке и медстрахованию иностранцев "Это следующий этап по дедолларизации, и Минфин над этим работает", - отметил начальник главного управления страхового надзора Министерства финансов Сергей Осенко.

Страховые компании будут оплачивать ремонт авто после ДТП без учета износа некоторых деталей Расчет стоимости восстановительного ремонта будет осуществляться без учета износа при замене поврежденных деталей рулевого управления, тормозной системы, систем активной безопасности.

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