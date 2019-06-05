Автогражданку с 1 сентября можно будет оформить в электронном виде

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Договор обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств с 1 сентября текущего года можно будет оформить в электронном виде, сообщил на пресс-конференции "Новации в законодательстве о страховании: какие изменения ожидают страховой рынок" в пресс-центре БЕЛТА начальник главного управления страхового надзора Министерства финансов Сергей Осенко, передает корреспондент БЕЛТА.
Увеличен также лимит страхового возмещения при оформлении ДТП без вызова ГАИ с 400 до 800 евро, снижены страховые взносы по договорам внутреннего страхования для электромобилей (с 43,1 евро до 23,9 евро на год) и гибридных автомобилей (с 59,7 евро до 33,2 евро). Эти нововведения предусмотрены указом №175 "О страховании".
Сергей Осенко пояснил, что заключение договора в электронном виде относится только к рынку внутреннего страхования и не распространяется на договоры страхования "Зеленая карта". Что касается лимита страхового возмещения, то новые условия будут применяться по страховым случаям, наступившим после 31 августа 2019 года.
"Мы прилагаем усилия, чтобы уйти от бумажной формы заключения договора страхования. Автовладельцам не нужно будет возить с собой бумажную версию документа, поскольку данные о страховании занесут в специальную базу. Сотрудник ГАИ через нее сможет проверить наличие у водителя страховки", - отметил Сергей Осенко.
Оформить "автогражданку" можно будет онлайн на сайте страховой компании. Сервис будет работать круглосуточно и без выходных. Как пояснил заместитель генерального директора Белорусского бюро по транспортному страхованию Сергей Рабецкий, заключить договор страхования можно с любого гаджета, имеющего выход в интернет. На сайте выбранной страховой компании нужно ввести свои данные и оплатить услугу. После подтверждения оплаты на адрес электронной почты автовладельцу направят документ. Проверить наличие заключенного договора можно будет по ссылке.-0-
Фото Оксаны Манчук
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3648 BYN
|2.361 BYN
|2.365 BYN
|USD
|2.0985 BYN
|2.096 BYN
|2.099 BYN
|RUB
|3.2249 BYN
|3.218 BYN
|3.225 BYN